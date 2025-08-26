रात्री दहानंतर सिस्टीम बंद
चिपळूण : गणेशोत्सव बुधवारपासून (ता. २७) सुरू होत असून, चिपळूण उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रकाश बेले, पोलिस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांनी गणेशोत्सव मंडळ, डीजे, ड्रोन, साउंडसिस्टिम मालकांची पोलिस ठाण्यात बैठक घेतली. गणेशोत्सवही शांततेत आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवून साजरा करा, असे आवाहन करण्यात आले तसेच उत्सवकाळात रात्री दहा वाजल्यापासून पहाटेपर्यंत साउंडसिस्टिम लावण्यावर बंदी असल्याची सूचनाही संबंधितांना देण्यात आली. पोलिस निरीक्षक मेंगडे यांनी गणेशोत्सवानिमित्त शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, नियमावलींचे वाचन करून दाखवले. या गणेशोत्सव काळात डीजे वाजवण्यावर बंदी आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कार्यकर्त्यांना आयडी कार्ड अनिवार्य आहे. कार्यकर्त्यांनी विशिष्ट ड्रेसकोड वापरावा. रस्त्यावरील स्वागतकमान उंच कराव्यात. रात्री १० नंतर साउंडसिस्टिमला बंदी घालण्यात आल्याने त्याचे काटेकोरपणे पालन करावयाचे आहे.
चिपळूण : येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या कार्यालयात संघाचे अध्यक्ष उस्मान बांगी यांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक स्नेहमेळावा उत्साहात झाला. त्या वेळी मंचावर उपाध्यक्ष सुरेश जाधव, सचिव रत्नमाला कळंबटे आणि कोषाध्यक्ष विजय बापट उपस्थित होते. सुरुवातीला उस्मान बांगी यांनी सर्वांचे स्वागत केले. ऑगस्ट महिन्यात वाढदिवस असलेल्या सभासदांना गुलाबपुष्प देऊन त्यांचे औक्षण करून आणि नंतर केक कापून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. नीला पेंडसे, मंजिरी नरवणे, माधवी वैद्य आणि वृषाली खाडे यांनी ही जबाबदारी पार पाडली. कार्यक्रमाला ७० सभासद उपस्थित होते. अनेकजणांनी संघाला देणगी दिली. विनया जोशी यांनी उत्सवमूर्तींना खडीसाखर दिली. अध्यक्ष बांगी यांनी आभाकार्डाची माहिती दिली. सुभाष वाणी यांनी कविता वाचन केले. नीळकंठ निमकर, माधवी भागवत यांनी गाणी म्हटली.
सावर्डे ः राज्य विज्ञान संस्थेच्या निर्देशानुसार व माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी जिल्हा विज्ञान शिक्षक मंडळ व चिपळूण विज्ञान शिक्षक मंडळातर्फे आयोजित तालुकास्तरीय विज्ञान नाट्योत्सव स्पर्धेत गोविंदराव निकम माध्यमिक विद्यालयाने उत्कृष्ट कलाकृती सादर करत द्वितीय क्रमांक मिळवला. स्पर्धा वालोपे येथील ख्रिस्त ज्योती कॉन्व्हेंट स्कूल येथे झाली. नाटिकेचे नाव होते स्मार्टशेती. मानवकल्याणासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान या व्यापक विषयांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांना वाव देणे तसेच आधुनिक शेतीसंबंधी विविध तंत्रज्ञानाची माहिती समाजापर्यंत पोहोचवून जनजागृती करण्याचा उद्देश या सादरीकरणातून साधला गेला. ध्रुविका माने, प्रगती बुदर, सार्थक पारधी, युवराज रसाळ, आराध्या थरवळ, निधी कुंभार, सिद्धी इंगळे व आरोही चव्हाण यांनी या नाटिकेत भूमिका साकारल्या.
