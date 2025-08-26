अपघातमुक्त सेवेसाठी संतोष किर यांचा गौरव
रत्नागिरी ः अपघातमुक्त सेवेसाठी संतोष कीर यांचा गौरव करताना पालकमंत्री उदय सामंत.
अपघातमुक्त सेवेसाठी कीर यांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. २६ ः एस.टी. महामंडळात कार्यरत असलेले कोंडगाव बाजारपेठ येथील चालक संतोष कृष्णा कीर यांना २५ वर्षे अपघातमुक्त सेवा बजावल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते त्यांना विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
रत्नागिरीत झालेल्या कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. संतोष कीर हे सध्या देवरुख आगारात कार्यरत आहेत. पुरस्कार वितरण सोहळ्यावेळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच एस.टी. विभागीय नियंत्रक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. संतोष कीर यांनी १९९९ मध्ये लांजा डेपो येथून आपल्या सेवेला सुरुवात केली. मागील २७ वर्षांमध्ये त्यांनी लांजा, चिपळूण, खेड आणि देवरुख या डेपोमध्ये कार्यरत राहून उत्कृष्ट सेवा दिली आहे. चालकाच्या क्षेत्रातील त्यांचे मार्गदर्शक कै. बापूदादा कीर, संजय सुर्वे व श्री. भोसले हे असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. एस.टी. सेवा देताना त्यांनी कार्तिक वारीची पंढरपूर यात्रा, देवदर्शन यात्रा, शिमगा व गणपती सणाच्या काळातील चाकरमान्यांची वाहतूक, कोरोना काळात मुंबईतील बेस्ट सेवा, महाकार्गो सेवा, तसेच शैक्षणिक सहलींचे यशस्वी संचालन केले. या सर्व अनुभवांना त्यांनी सुखद आणि समृद्ध करणारे असे म्हटले. आपल्या यशामागे आई, पत्नी, मुले आणि संपूर्ण कुटुंबीयांची खंबीर साथ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच कोंडगाव बाजारपेठेतील मित्रपरिवार, नंदू जुवेकर, भाऊ डंबे, आणि आजवर सेवा दिलेल्या सर्व डेपोतील सहकारी व अधिकारी यांचे त्यांनी आभार मानले.
