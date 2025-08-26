''सालईवाड्याचा राजा''चे जल्लोषात आगमन
swt२६२८.jpg
८७२६०
सावंतवाडीः येथील ‘सालईवाड्याचा राजा’च्या आगमन सोहळ्याप्रसंगी मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व चिमुकले.
‘सालईवाड्याचा राजा’चे जल्लोषात आगमन
सावंतवाडीतील गणोशोत्सवः ११९ वर्षांपासूनची अखंड परंपरा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २६ः लोकमान्य टिळकांच्या आवाहनाला तळकोकणातून दिलेल्या प्रतिसादातून प्रतिष्ठापना झालेला पहिला सार्वजनिक गणपती म्हणजे सावंतवाडीतील ‘सालईवाड्याचा राजा’. या गणरायाचे सोमवारी (ता. २५) रात्री ढोल-ताशांच्या गजरात, नाचत-गाजत व फटाक्यांच्या आतषबाजीसह मोठ्या जल्लोषात आगमन झाले. ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. यंदा या मंडळाचे १२० वे वर्ष असून, पुढील २१ दिवस भव्यदिव्य स्वरूपात गणेशोत्सव साजरा होणार आहे.
भारत पारतंत्र्यात असताना लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य लढ्याला गती देण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा सुरू केली. त्या आवाहनाला कोकणातून पहिला प्रतिसाद सावंतवाडीने दिला. १९०६ मध्ये (कै.) विष्णुशेठ सापळे आणि (कै.) सितारामशेठ बांदेकर यांनी सालईवाडा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्थापन करून या परंपरेची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर गेल्या ११९ वर्षांपासून अखंड परंपरा आजपर्यंत टिकून आहे. गणेश चतुर्थीपासून पुढील २१ दिवस मंडळामार्फत विविध धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. आगमन सोहळ्याप्रसंगी मंडळाचे अध्यक्ष राजा स्वार, उत्सव समिती अध्यक्ष प्रतिक बांदेकर, सचिव बाळा नार्वेकर, सहसचिव अभय नेवगी, आबा पडते, प्रथमेश विर्नोडकर, विनोद सावंत, प्रसाद नार्वेकर, गुरुदास पेडणेकर, संतोष खानविलकर, सुमित मळीक, अमय महाजन, संकेत नेवगी, प्रल्हाद बांदेकर, अथर्व सावंत, राजेंद्र भाट, जितेंद्र भाट आदी उपस्थित होते.
एक नजर...
* कोकणातील पहिला सार्वजनिक गणपती – १९०६ पासून परंपरा
* यंदा १२० वे वर्ष, २१ दिवस सोहळा
* (कै.) विष्णुशेठ सापळे व (कै.) सितारामशेठ बांदेकर यांच्याकडून स्थापना
* धार्मिक, सामाजिकसह सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन
