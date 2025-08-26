ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पांचे घरोघरी आगमन
पावस ः निरूळ ठीकवाडी येथे भाविकांनी टेम्पोतून गणरायांना घरी नेले.
भक्तीमय वातावरणात गणरायांचे आगमन
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २६ : गणरायाचा जयघोष... ढोलताशांचा निनाद, फुलांनी सजवलेल्या माळा आणि गणेश भक्तीचे उत्साहित चेहरे अशा भक्तिमय वातावरणात गणेश चतुर्थीपूर्वीच हरतालिका तृतीयेला गणेश भक्तांनी आपल्या लाडक्या गणरायाला घरी नेणे पसंत केले आहे.
गणेश चतुर्थीच्या दिवशी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी आणि पावसाचे विघ्न टाळण्यासाठी अनेक गणेशभक्तांनी मंगळवारी अगदी वाजतगाजत रत्नागिरी तालुक्यातील मेर्वी गावात गणरायाची मूर्ती घरी आणली. गणरायाच्या पूजेच्या तयारीसाठी लागणारे साहित्य, सजावटीचे साहित्य, खरेदीसाठी रत्नागिरी बाजारपेठ फुलल्या आहेत. पूजेसाठी लागणारी तसेच सजावटीसाठी फुले, केवड्यांची पाने, कमळ, दुर्वा, शमीपत्र, फूलपत्री यांना मागणी असे. प्रसादासाठी पेढे, मोदक यांचीही खरेदी चालू असून मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल बाजारात सुरू आहे. गणरायाच्या आगमनाची लगबग मंगळवारी बाजारपेठ तसेच मेर्वी सारख्या ग्रामीण भागात घरोघरी गणरायाची लगबग दिसून येत आहेत.
