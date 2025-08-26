माटवी साहित्य खरेदीसाठी वेंगुर्ले बाजारपेठेमध्ये गर्दी
वेंगुर्लेः येथील बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले माटवीचे सामान व खरेदी करताना ग्राहक.
माटवी साहित्य खरेदीसाठी
वेंगुर्ले बाजारपेठेमध्ये गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २६ ः गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर वेंगुर्ला बाजारपेठेत माटवीचे साहित्य खरेदीसाठी गणेशभक्तांनी मोठी गर्दी केली. अधूनमधून पडणाऱ्या पावसाच्या व्यत्ययाला न जुमानता भक्तांची बाजारात खरी धांदल पाहायला मिळाली.
गणेशोत्सवाला उद्यापासून (ता. २७) सुरुवात होत असल्याने रविवारपासूनच (२४) बाजारात माटवीचे सामान, पूजासाहित्य आणि सजावटीच्या वस्तू दाखल झाल्या होत्या. सोमवारी (२५) सायंकाळपासून खऱ्या अर्थाने माटवी बाजाराला सुरुवात झाली. पंचक्रोशीतील किरकोळ विक्रेत्यांनी विविध साहित्याने बाजारपेठ सजवली होती. गणेशभक्त प्रामुख्याने चतुर्थीच्या आदल्यादिवशी माटवी खरेदी करतात. त्यामुळे मंगळवारी बाजारात विक्रीला उधाण आले. सकाळी पावसामुळे गर्दी कमी असली, तरी दहापर्यंत रिमझिम पावसातच खरेदी सुरू होती. त्यानंतर पाऊस थांबताच बाजारपेठेत मोठ्या संख्येने भक्तांनी उपस्थिती लावली. माटवीच्या साहित्यासह पूजासाहित्य, फळे, फुले, फटाके आदींनीही बाजारपेठ गजबजली होती. ५० रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंतचे फुलांचे हार, तसेच मोदक, करंज्या, लाह्या यांची विक्रीही मोठ्या प्रमाणावर झाली. लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतासाठी वेंगुर्लेवासीय उत्साहाने सज्ज झाले आहेत.
