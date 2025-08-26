''पावणाई'' संस्थेमुळे मसुरेत दुग्धक्रांती
मसुरे ः पावणाई देवी दूध उत्पादक संस्थेच्या वतीने लाभार्थी शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप करताना प्रल्हाद परब, डॉ. साठे आदी.
डॉ. विश्वास साठेः शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मसुरे, ता. २६ः येथील पावणाई दूध उत्पादक ही संस्था नेहमी येथील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असते. दूध उत्पादनातून मसुरेत खऱ्या अर्थाने दुग्धक्रांती झाली आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून देऊन या संस्थेच्या वतीने सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे प्रतिपादन डॉ. विश्वास साठे यांनी केले.
येथील पावणाई देवी दूध उत्पादक संस्थेच्या वतीने दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन मेळावा आणि या सुमारे १०० सभासद शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. यावेळी चुनवरे येथील प्रसिद्ध दूध उत्पादक प्रल्हाद परब, संस्थेच्या अध्यक्षा अलका साठे, हेमंत बागवे, तात्या बागवे, अनिल सावंत, अजित म्हाडगूत, गणेश परब, सतीश बांदिवडेकर, सोहम सावंत, सुरेश मापारी, रमेश पाताडे, पांडुरंग ठाकूर, स्वप्नील ठाकूर, मुबारक मीर, अमोल बागवे, सिध्देश मसुरकर, राकेश चव्हाण, शाम सावंत, संतोष राणे, प्रशांत माने, तात्या परब, प्रतीक परब, मारुती सावंत, वैभव बांदिवडेकर, जयप्रताप बांदिवडेकर, सुमित सावंत, चंद्रकांत चव्हाण, किरण पवार, संदेश पवार, अवी घाडी, अजय घाडी, सचिन बागवे, नीलेश लोके, प्रल्हाद परब, राहुल मेस्त्री, अमोल धुरी, प्रसाद लाड, सुधीर घाडी, नीलेश गाडी, नारायण परब, सुरेश मेस्त्री, चेतन परब, तुळशीदास चव्हाण उपस्थित होते.
प्रल्हाद परब यांनी, शेतकऱ्यांनी कमी दुधाळ जनावरे घेऊन व्यवसाय सुरू करावा. त्यातूनच पुढे आपली आर्थिक उन्नती साधावी. बाहेरच्या राज्यातून दुधाळ जनावरे आणताना ती नीट पारखून आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली घेऊनच आणावीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची कमतरता असून, याबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले. आभार पांडुरंग ठाकूर यांनी मानले.
