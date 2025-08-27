जिल्हा भाजपमय करण्यासाठी प्रयत्न
चिपळूण ः प्रशांत यादव यांचा सत्कार करताना भाजपचे पदाधिकारी.
जिल्हा भाजपमय करण्यासाठी प्रयत्न
प्रशांत यादव ः चिपळुणात भाजपतर्फे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला सन्मानपूर्वक भाजपमध्ये प्रवेश दिला. त्यामुळे माझी जबाबदारी अधिक वाढली आहे. ही जबाबदारी पार पाडताना केवळ चिपळूण नव्हे तर संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात भाजप कसा वाढेल आणि जिल्हा भाजपमय कसा होईल यासाठी प्रयत्न करू, असा विश्वास भाजपमध्ये प्रवेश केलेले नेते प्रशांत यादव यांनी व्यक्त केला.
भाजपच्या ग्रामीण व शहर मंडल चिपळूणतर्फे शहरातील ब्राह्मण साहाय्यक संघाच्या सभागृहात प्रशांत यादव यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी यादव बोलत होते. या वेळी जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, जिल्हा सरचिटणीस अमित केतकर, तालुकाध्यक्ष विनोद भुरण, शहराध्यक्ष शशिकांत मोदी, महिला मोर्चाच्या शहराध्यक्ष शीतल रानडे, विजय चितळे, रसिका देवळेकर, मंदार खांडकर आदी उपस्थित होते.
