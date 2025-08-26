पावसाची रिपरिप; तरीही ग्राहकांची लगबग
बांदा ः शहरात दिवसभर पावसाचा जोर कायम होता.
बांदा ः महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारलेल्या पर्यटक स्वागत कक्षात एकही अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नव्हता. (छायाचित्रे – नीलेश मोरजकर)
बांदा बाजारपेठेतील चित्रः माटोळीच्या साहित्याची मोठ्या प्रमाणात विक्री
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २६ः येथील बाजारपेठेत माटोळी तसेच पूजेच्या सामानाच्या खरेदीसाठी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली होती. दिवसभर सुरू असलेल्या रिमझिम पावसातही खरेदीचा उत्साह कायम होता. सकाळपासूनच बाजारपेठेत खरेदीसाठी भाविकांची वर्दळ सुरू झाली होती.
माटोळीसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तू, पूजा साहित्य, फळे-फुले आणि रानमेवा यांची खरेदी ग्राहकांकडून केली जात होती. विशेषतः माटोळीसाठी आवश्यक असलेले आंब्याचे टाळे, किवनीचे दोर, नारळ, शिप्टा (कातरो), काकडी, हराण, कवंडळ, कांगले, शेरवाड, आयनाची फळे, तेरडा, वाघनखी, नरमाची फळे, नागकुड्याची फळे आदी साहित्य ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडून विक्रीस ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे बाजारपेठ फुलाफळांनी बहरून गेली होती.
कोकणातील माटोळी ही एक वेगळीच सांस्कृतिक परंपरा असून निसर्गातील वनस्पतींनी सजवली जाणारी ही रचना ग्राहकांना आकर्षित करत होती. बाजारात दर्जेदार माल व माफक दर असल्यामुळे गोवा राज्यातील ग्राहकही मोठ्या संख्येने खरेदीसाठी दाखल झाले होते.
चतुर्थीच्या बाजारासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून योग्य नियोजन केले होते. वाहतुकीची कोंडी होऊ नये यासाठी मुख्य बाजारपेठेत जाणाऱ्या रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावून प्रवेश नियंत्रित करण्यात आला होता. सोईस्कर ठिकाणी वाहनतळ उपलब्ध करून दिल्याने मोठी अडचण भासली नाही. गर्दी नियंत्रणासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पावसाची रिपरिप सुरू असली तरी गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. बांदा बाजारपेठेत उलाढाल वाढली असून ही गर्दी गणेश चतुर्थीपर्यंत कायम राहणार आहे.
स्वागत करणारे आहेत कुठे?
दरम्यान, महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारलेल्या पर्यटक स्वागत कक्षात ना अधिकारी, ना कर्मचारी उपस्थित असल्याची खंत प्रवाशांनी व्यक्त केली. त्यामुळे हे केंद्र केवळ ‘फार्स’ असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त झाली.
