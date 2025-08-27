नऊ कुटुंबांना दिले किराणा सामान
-rat२७p१३.jpg-
२५N८७४३४
राजापूर ः लाभार्थी कुटुंबांना किराणा सामान देताना माय राजापूर संस्थेचे पदाधिकारी.
--------
काही सुखद---लोगो
‘माय राजापूर’ने जपली बांधिलकी
नऊ कुटुंबांना दिले किराणा सामान ; गणेशोत्सवात मदत
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २७ ः घरच्या कर्त्या पुरुषाच्या अकाली झालेल्या निधनामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल स्थितीमध्येही न डगमगता विविध संकटांशी सामना करत नव्या जोमाने अनेक कुटुंबे जोमाने आपल्या संसाराचा रहाटगाडा हाकत आहेत. अशा कुटुंबांना ‘माय राजापूर’ या सामाजिक संस्थेतर्फे सण-उत्सवकाळामध्ये किराणा सामान भेट देत सामाजिक बांधलकी जोपासली जात आहे.
माय राजापूर या सामाजिक संस्थेतर्फे तालुक्यातील शेंबवणे येथील ब्रीद कुटुंब, उन्हाळे येथील सोडये कुटुंब, कोंड्ये येथील बाईत, शिवगण कुटुंब, तिठवली येथील काळे, राजापूर चव्हाणवाडी येथील चव्हाण, गोठणेदोनिवडे नेरकेवाडी येथील कुडकर, मांडवकर कुटुंब, तेरवण येथील राजकुमार पुजारी यांना किराणा सामान दिले. हा किराणा माल माय राजापूर संस्थेचे पदाधिकारी जगदीश पवार, प्रदीप कोळेकर, संदीप देशपांडे, हृषिकेश कोळेकर, सुधीर तावडे, प्रणोती भोसले, सुधा चव्हाण आदींनी नुकतेच त्यांच्या घरी पोहोच केले. स्वतःच्या घरी गणेशोत्सव साजरा करताना स्वतःसोबत इतरांनाही गणेशोत्सवाचा आनंद साजरा करता यावा या दृष्टीने स्वतःची पदरमोड करत माय राजापूर संस्थेच्या सदस्यांनी जोपासलेल्या या सामाजिक बांधिलकीचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे.
चौकट
लोकोपयोगी योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न
गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत असलेल्या माय राजापूर संस्थेतर्फे लोकांशी थेट संवाद वा सभेच्या माध्यमातून संवाद जनप्रबोधन करत आहेत. लोकोपयोगी योजना थेट लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जात आहे. कोरोनामध्ये निराधार कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देताना त्या कुटुंबांच्या उभारणीमध्ये मदतीचा हात दिला आहे. सदस्यांनी स्वतःच्या खिशामध्ये हात घालत या निराधार कुटुंबांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक मदतीचा हात दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.