बळीराज सेना देणार नारळ पाडण्याचे प्रशिक्षण

‘बळीराज’ देणार नारळ पाडण्याचे प्रशिक्षण
पराग कांबळे ः युवकांना रोजगाराची संधी
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २७ : कोकण म्हणजे नारळी आणि पोफळीचे माहेरघर. उंच उंच नारळाची आणि पोफळीची झाडे पाहून कोकणचे वैभव अधिक वाढते; पण याच झाडावर चढणारे व नारळ, सुपारी पाडून झाडांची सफाई करणारे कुशल कामगार मिळणे, मुश्कील झाले आहे. कोकणातील गुहागर, दापोली, रत्नागिरीसह अन्य ठिकाणी नारळाच्या मोठ्या बागा आहेत. यासाठी बळीराजा सेनेचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष पराग कांबळे यांनी याकडे उत्तम रोजगार म्हणून पाहून युवकांना (वयोगट १८ ते ३०) उत्तम प्रशिक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे.
या प्रशिक्षणाचा मूळ उद्देश रोजगार निर्मिती आहे. कोकण परिसरात आज अनेक अशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. साधारणपणे एक कुशल कामगार महिना २५ हजार रुपये सहज उत्पन्न प्राप्त करू शकतो, असा दावा पराग कांबळे यांनी केला आहे. यासाठी बळीराज सेनेचे पदाधिकारी यांचे सहकार्य घेऊन हा प्रशिक्षणचा उपक्रम राबवण्यात येईल, अशी माहिती कांबळे यांनी दिली.