-गुहागर अपंग पुनर्वसन संस्थेतर्फे वृक्ष वाटप

गुहागर ः वृक्षवाटप केलेल्या दिव्यांगांसोबत अपंग पुनर्वसन संस्थेचे पदाधिकारी.
अपंग पुनर्वसन संस्थेतर्फे वृक्षवाटप
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २७ ः गुहागर तालुका अपंग पुनर्वसन संस्थेच्यावतीने फळ वृक्षवाटप कार्यक्रम संस्थेचे कार्यालय वरवेली येथे झाला. गरजू व होतकरू दिव्यांगांना फळवृक्षांचे (सुपारीची झाडे) वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे ज्येष्ठ सल्लागार विनायक ओक यांनी फळवृक्ष वाटपासाठी सुपारीची १०० रोपे भेट दिली. संस्थेचे अध्यक्ष उदय रावणंग यांनी संस्थेच्या कार्याबद्दलची माहिती दिली. या संस्थेच्या निधी संकलन उपक्रमात गेली अनेक वर्षे उलेखनीय कार्य करत असलेल्या व पालशेत हायस्कूलच्या निवृत्त पर्यवेक्षिका ढेरे यांचा संस्थेच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. तसेच संस्थेच्या सल्लागारपदी महेंद्र देवळेकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यात आला. माजी पर्यवेक्षिका ढेरे यांनी संस्थेसाठी दहा खुर्च्या भेट स्वरूपात दिल्या. संस्थेचे नवनिर्वाचित सल्लागार महेंद्र देवळेकर यांनी एक हजाराची देणगी दिली.