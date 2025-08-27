पिंगुळी तंटामुक्ती अध्यक्ष रणसिंग यांचा सत्कार
swt271.jpg
87451
पिंगुळीः भगवान रणसिंग यांचे अभिनंदन करताना मान्यवर. (छायाचित्रः अजय सावंत)
पिंगुळी तंटामुक्ती अध्यक्ष
रणसिंग यांचा सत्कार
कुडाळ, ता. २७ः पिंगुळी गाव तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजाचे माजी जिल्हाध्यक्ष भगवान रणसिंग यांची निवड करण्यात आली आहे. निवडी झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
श्री. रणसिंग हे भूमिअभिलेख खात्यातून वर्ग दोनच्या श्रेणीतून सेवानिवृत्त झाले. सेवेत असताना त्यांनी ठाकर समाजाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा व आरोग्यविषयक उपक्रम राबवले. निवृत्तीनंतर आता आपला बहुमूल्य वेळ पिंगुळी गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी देण्याचा त्यांचा मानस आहे. पिंगुळी गाव तंटामुक्ती समितीच्या बैठकीत त्यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
त्यांच्या निवडीवेळी सरपंच अजय आकेरकर, उपसरपंच मंगेश मसके, ठाकर समाज नेते मोहन रणसिंग, ग्रामपंचायत सदस्य मंगेश चव्हाण, गुंडू मसके, विठ्ठल सिंगनाथ, भरत ठाकूर, सागर रणसिंग, बबलू पिंगुळकर, शशांक पिंगुळकर, बापू पिंगुळकर, भूषण तेजम, प्रकाश सावंत, विकास ठाकूर, अच्युत मस्के आदी उपस्थित होते. यावेळी गावाने माझ्यावर तंटामुक्ती समिती अध्यक्षपदाची जी जबाबदारी सोपवली आहे, त्या पदाला निश्चितच न्याय देईन. कोणतेही काम सर्वांच्या सहकार्यानेच करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.