खारेपाटणमध्ये ठाकरे गट कार्यकर्त्यांचा भाजपात प्रवेश
swt273.jpg
87453
खारेपाटण : ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.
खारेपाटणमध्ये ठाकरे गट
कार्यकर्त्यांचा भाजप प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २७ : खारेपाटण येथे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत व भाजप कार्यकर्ते संकेत लोकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे शिवसेनेचे माजी युवा तालुकाप्रमुख तेजस राऊत, माजी जिल्हा परिषद संपर्क प्रमुख सतीश गुरव यांच्यासह माजी खारेपाटण उपविभाग प्रमुख निखिल गुरव व अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. येथे आयोजित दहिहंडी उत्सवप्रसंगी हा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम झाला.
पालकमंत्री राणे यांनी या सर्वांचे भाजपमध्ये स्वागत केले. पालकमंत्र्यांच्या विकासकामाच्या कामगिरीवर विश्वास ठेवून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे सर्व कार्यकर्त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी भाजप तालुकाध्यक्ष दिलीप तळेकर, माजी वित्त व बांधकाम सभापती बाळा जठार, भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी रमाकांत राऊत, माजी पंचायत समिती सदस्य तृप्ती माळवदे, महिला तालुका कार्यकारिणी सदस्य उज्ज्वला चिके, अंजली कुबल, ग्रामपंचायत सदस्य मनाली होनाळे, साधना धुमाळे, गुरू शिंदे, सुधाकर ढेकणे, जयदीप ढेकणे, मंगेश ब्रह्मदंडे, शक्ती केंद्र प्रमुख सुधीर कुबल, सूर्यकांत भालेकर, राजू वरुणकर, शेखर शिंदे, भाऊ राणे, संकेत लोकरे, चिन्मय तळेकर, किशोर माळवदे, सुहास राऊत, राजा जाधव, योगेश पाटणकर, गणेश कारेकर आदी उपस्थित होते.
.....
swt274.jpg
87454
पाटः कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी विविध गणेशमूर्ती बनविल्या.
पाट हायस्कूलमध्ये
गणेशमूर्ती कार्यशाळा
म्हापण, ता. २७ः पाट हायस्कूलमध्ये पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेत आठवीच्या ६५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांनी विविध प्रकारच्या गणेशमूर्ती तयार केल्या. यामधून नीरज परब याने प्रथम क्रमांक मिळविला. इतर विद्यार्थ्यांच्या सुंदर कलाकृती कलादालनात ठेवण्यात आल्या.
निसर्गाप्रती ओढ निर्माण व्हावी, याकरिता इको क्लबची स्थापना पाट हायस्कूलमध्ये केली आहे. त्यांच्यातर्फे विविध उपक्रम राबविले जातात. यावर्षी पाट हायस्कूल आणि सहभागी संस्था संत राऊळ महाराज महाविद्यालय कुडाळ, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ यांचे मार्गदर्शन लाभले. विद्यार्थ्यांना प्रवीण सावंत, मयुरी चव्हाण, प्रसाद गावडे, निखिल पाटकर, मुख्याध्यापक राजन हंजनकर, पर्यवेक्षक सयाजी बोंदर, कलाशिक्षक संदीप साळसकर यांनी मार्गदर्शन केले.
.....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.