जबाबदारीमुळे नेतृत्वगुणांना संधी

सावंतवाडीः ‘इन्व्हेस्टीचर’ कार्यक्रमात निवड झालेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत मान्यवर.
रत्नेश सिन्हाः भोसले स्कूलमध्ये ‘इन्व्हेस्टीचर’ उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ः जीवनात आपले कर्तृत्व दाखवण्याची संधी वेळोवेळी मिळत असते. प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपली कामगिरी उंचावण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन प्रमुख पाहुणे ले. कर्नल रत्नेश सिन्हा यांनी केले. येथील यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या ‘इन्व्हेस्टीचर’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचा ‘इन्व्हेस्टीचर समारंभ’ शनिवारी (ता. २३) उत्साहात पार पडला. प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील विद्यार्थी प्रतिनिधींनी पदाची शपथ घेऊन स्वतःच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या. प्राथमिक विभागात हेडबॉय म्हणून यश्मित ठाकूर, हेड गर्ल क्रिसॅन पाटील यांची निवड झाली. हाऊस कॅप्टन व व्हाईस कॅप्टन म्हणून पृथ्वी हाऊसमध्ये सुची सावंत व आर्यन कणसे, अग्नि हाऊसमध्ये कृष्णा चौधरी व रचित ठाकूर, जल हाऊसमध्ये राधेश नाईक व स्पृहा सितावर, तर वायू हाऊसमध्ये हर्षद वरसकर व धनेश सुराणा यांची निवड झाली.
माध्यमिक विभागात हेडबॉय अब्दुर रेहमान, हेड गर्ल म्हणून अद्विता संजय दळवी, डिसिप्लिन हेड बॉय भव्य पटेल, हेड गर्ल स्वरा धुरी, सचिव मानस जानकर, संयुक्त सचिव शर्व देसाई, स्पोर्ट्स कॅप्टन बॉय मंथन सावंत भोसले, कॅप्टन गर्ल श्रीया वंजारी, सांस्कृतिक सचिव अभिराज कुडतरकर, संयुक्त सचिव विधी वेटे यांची निवड झाली. हाऊस कॅप्टन व व्हाईस कॅप्टन म्हणून पृथ्वी हाऊसमध्ये लिसा मेंडिस व निश्का नाईक, अग्नी हाऊसमध्ये वैष्णवी जाधव व आरुष चव्हाण, जल हाऊसमध्ये साची उचगावकर व गौरव वारंग, वायू हाऊसमध्ये स्पर्श धुरी व प्रज्ञेश बर्गे यांची निवड झाली.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत-भोसले होते.
व्यासपीठावर अध्यक्षा अॅड. अस्मिता सावंत भोसले, सचिव संजीव देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ले. कर्नल (नि.) रत्नेश सिन्हा, प्रशासकीय अधिकारी सुनेत्रा फाटक, मुख्याध्यापिका प्रियंका डिसोजा, उपमुख्याध्यापिका अवंतिका नाईक आदी उपस्थित होते. क्रेसिडा डिसोजा व सोनाली शेट्टी यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्याध्यापिका देसाई यांनी विद्यार्थ्यांना पदग्रहण शपथ दिली. यावेळी पालक वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. आभार प्रदर्शन वीणा राऊळ यांनी केले.
