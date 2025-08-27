देवगडात गणेशोत्सवाला उत्साहात प्रारंभ

swt2713.jpg
देवगडात गणेशोत्सवाचा मंगल प्रारंभ
भक्तीमय वातावरणात गणेशभक्तांचा उत्साह; पहाटेपासून गणरायाच्या पूजनाला सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २७ : तालुक्यात घरोघरी श्री गणरायांचे आज आगमन झाले. उत्साही वातावरणात गणेश भक्तांनी श्री गणेशाचे स्वागत केले. उत्साहाने मूर्ती घरी आणून मंगलमय वातावरणात भक्तीभावाने गणरायाचे पूजन करण्यात आले. चैतन्यमय वातावरणात गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली. दरम्यान, तालुक्यात ठिकठिकाणी चाकरमानी दाखल झाले आहेत.
गणेशोत्सव म्हणजे उत्साहाला उधाण असते. घरोघरी भक्तीमय वातावरणात गणेशोत्सव साजरा होतो. तालुक्यात सार्वजनिक गणपतींचे प्रमाण अल्प असल्याने घरोघरी आरास करून उत्सव साजरा करण्यावर गणेशभक्तांचा भर असतो. आपल्या लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी भक्तगण आतूर असतात. गणेशाच्या स्वागतामध्ये काही कमी राहू नये अशी भक्तांची धारणा असते. उत्सवानिमित्त सर्वत्र आनंदी वातावरण आहे. आजपासून उत्सवाला सुरुवात झाली. पावसापासून सुरक्षितता मिळवण्यासाठी दोन दिवसापासून भक्तगण मुर्ती घरी नेत होते.
अनेकांनी कालच मुर्ती घरी नेणे पसंत केले. आजही मुर्ती नेण्यात आल्या. घरोघरी आजपासून उत्सवाला सुरुवात झाली. पहाटेपासूनच मुर्ती पुजनाला प्रारंभ झाला. दुपारपर्यंत प्रतिष्ठापना सुरु होती. ग्रामीण भागात उत्साह अधिक होता. घरोघरी तितक्याच तन्मयतेने उत्सवाला प्रारंभ झाला होता. आपल्या लाडक्या गणरायाचे भक्तांनी अत्यंत उत्साही वातावरणात स्वागत केले. गावागावात चाकरमानी दाखल झाले आहेत. त्यांचाही उत्सवात उत्साही सहभाग होता.
उत्सवाची रंगत वाढणार
उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून गावागावात पारंपरिक आरत्या, भजनांची धांदल सुरू होईल. त्यादृष्टीने भजनी मंडळींचे नियोजन सुरू झाले होते. आरत्यांचा आवाज आता घराघरात घुमू लागेल. गौरी गणपती मुक्काम सात दिवस आहे. गौरीच्या सणाला माहेरवाशिणी आपल्या गावी येतील.
