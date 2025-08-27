खेळघरमध्ये गणेशाचे आगमन
-rat२७p२३.jpg-
२५N८७४६८
रत्नागिरी ः बियाणी बालमंदिर भिडेआजी खेळघरमध्ये बाप्पाचे स्वागत करताना भारत शिक्षण मंडळाच्या कार्याध्यक्षा नमिता कीर.
----
बियाणी बालमंदिरात गणेशाचे आगमन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ ः भारत शिक्षण मंडळ संचलित बियाणी बालमंदिरमध्ये ढोलताशांच्या गजरात गणेशाचे आगमन झाले. बालगोपालांनी लेझिम खेळत वाजतगाजत गणपतीची मिरवणूक काढण्यात आली.
भारत शिक्षण मंडळाच्या कार्याध्यक्षा नमिता कीर यांनी गणरायाला औक्षण केले. सुंदर मखरामध्ये गणराय विराजमान झाले. राजेंद्र कदम, विनायक हातखंबकर, संतोष कुष्टे, श्रीकृष्ण दळी, संजय चव्हाण, धनश्री मुसळे, आयुषी विचारे यांनी हरितालिका गणपती आणि गौरीचे पूजन केले. आरती, भजन, गजर म्हणून बाप्पाची आळवणी करण्यात आली. संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे आणि पालक भगिनी यांनी लेझिमचे सादरीकरण केले. गणेशोत्सवाला कायम सहकार्य करणाऱ्या माजी पालक कोतवडेकर आजींचा नमिता कीर यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. बालमंदिरच्या सर्व शिक्षिका, सेविका आणि पालकांचा यामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.