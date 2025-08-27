भजन म्हणजे संत परंपरेची अमूल्य देणगी
रांगणातुळसुली : येथे गुरुवंदना सोहळ्याचा प्रारंभ करताना उद्योजक रुपेश पावसकर व मान्यवर. (छायाचित्र : अजय सावंत)
भजन म्हणजे संत परंपरेची अमूल्य देणगी
रुपेश पावसकरः रांगणातुळसुली येथे गुरुवंदना सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १८ : भजनातून परमेश्वराचे नामस्मरण केले जाते. भजन ही आपली पारंपरिक लोककला असून प्रत्येकाने ती जपली पाहिजे. संत परंपरेची परंपरा पुढे नेण्याचे माध्यम म्हणजे भजन होय. प्रत्येकाने या भजनी कलेचे संवर्धन करीत पुढे वाटचाल करावी, असे प्रतिपादन युवा उद्योजक रुपेश पावसकर यांनी रांगणातुळसुली येथे केले.
तालुक्यातील रांगणातुळसुली भावई मंदिर येथे संगीतरत्न भजन सम्राट श्री. भालचंद्र केळुसकर बुवा संचलित नमो शारदा संगीत क्लासेसतर्फे गुरुवंदना सोहळा २०२५ चे आयोजन केले होते. याचा प्रारंभ उद्योजक पावसकर यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते म्हणाले, “भजन ही संतांची परंपरा आहे. या लोककलेतून संतांची महती गेल्या कित्येक वर्षांपासून जोपासली जात आहे. संतांचे महत्त्व भजनातून दिसून येते आणि परमेश्वराचे खरे दर्शन घडते. आजही ही परंपरा जोपासली जात असून ते अत्यंत आनंददायी आहे.”
यावेळी संचालक बुवा रामचंद्र परब, रांगणातुळसुली गावचे मानकरी प्रकाश आईर, भगीरथ प्रतिष्ठान विभागीय अध्यक्ष संजय सावंत, बुवा केशव मोहिते, माजी मुख्य व्यवस्थापक एस. बी. आय. ललिता नानल, माजी सरपंच डिगस रमेश घोगळे, अॅड. सौ. सामंत, बुवा लवू कोळेकर आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमानिमित्त उद्योजक रुपेश पावसकर यांच्यासह इतर मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.
