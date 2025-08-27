भक्त देतील तीच गणेशमूर्तीची किंमत
पिंगुळीतील मूर्तिकारः ३६ वर्षे गणेशसेवेचे व्रत
अजय सावंतः सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २७ः गेली ३६ वर्षे श्री गणेश सेवेचे व्रत सांभाळणारे तालुक्यातील पिंगुळी-शेटकरवाडी येथील प्रसिद्ध मूर्तिकार सुभाष लाड हे आपल्या गणेश कार्यशाळेत विविध प्रकारच्या गणेशमूर्ती साकारत आहेत. रंग, माती आदींचे वाढते दर असताना सुद्धा गणेशभक्त जी मूर्तीची रक्कम देतात, त्यात समाधान मानणारे हे मूर्तिकार आहेत. त्यांच्या या कलेत त्यांचा मुलगा केतन सुद्धा सहकार्य करीत आहे.
कुडाळ तालुक्यातील सांस्कृतिक, धार्मिक आणि लोककलांचे माहेरघर असणारा पिंगुळी गाव आपल्या विविध वैशिष्ट्यांमुळे परिपूर्ण आहे. कोकणचा लाडका बाप्पा अर्थातच श्री गणेशाचे आगमन बुधवारी (ता. २७) घरोघरी होत आहे. गणेशोत्सवापूर्वी विशेष करून चित्रशाळांमध्ये खरी जय्यत तयारी सुरू असते. सिंधुदुर्गात अशा अनेक गणेशशाळा आहेत, जिथे गणराय येण्यापूर्वी २ ते ३ महिने मूर्तिकाम सुरू केले जाते. आजही अशा गणेशशाळा पिढ्यान् पिढ्या गणेश सेवेचे व्रत सांभाळत आहेत. त्यातील एक म्हणजे पिंगुळी-शेटकरवाडी येथील सुभाष लाड यांची गणेशशाळा होय. कुडाळ शहरापासून अवघ्या ४ कि.मी. अंतरावर मूर्तिकार लाड यांची गणेश कार्यशाळा असून, येथे मागील तीन महिन्यांपासून मूर्तिकाम सुरू आहे. लाड यांनी ही कला जोपासली असून, कधीही आर्थिक सुबत्ता मिळावी म्हणून ते काम करीत नाहीत. आपणगणेश सेवेचे व्रत जोपासले, असे ते सांगतात. मागील ३६ वर्षे लाड हे गणेशमूर्ती निर्माण करण्याचे व्रत करीत आहेत.
गणेशमूर्तीमध्ये शाडू आणि स्थानिक मातीच्या मूर्तींचा समावेश आहे. शाडू माती किंवा स्थानिक मातीपासून बनविण्यात येणाऱ्या मूर्ती येथेच गणेशशाळेत बनविल्या जातात. स्थानिक मातीपासून बनविलेल्या गणेशमूर्तींकडे नागरिकांचा वाढता कल असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या वाढत्या महागाईचा परिणाम रंग तसेच गणरायाच्या मूर्तीला आवश्यक असणाऱ्या अन्य वस्तू, कामगारांची मजुरी, वाहन खर्च यावर झाला आहे. त्यामुळे साहजिकच मूर्तींच्या किंमतीमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. अनेक गणेश शाळांमध्ये रात्रंदिवस गणेशमूर्ती रंगकाम सुरू असते.
