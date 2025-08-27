पावसाच्या अभिषेकात गणरायांचे आगमन
खेड ः गणरायांची मूर्ती वाजतगाजत मिरवणुकीने नेताना गणेशभक्त.
पावसाच्या अभिषेकात
गणरायांचे आगमन
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २७ : गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पावसाच्या अभिषेकाने गणरायांचे आगमन वाजतगाजत झाले. आज सकाळपासूनच पावसाने जोर धरला असून, गणेशमूर्ती चित्रशाळेतून गणरायाची मूर्ती आपल्या घरी विराजमान करण्यासाठी नेताना गणेशभक्तांना खूपच मोठी कसरत करावी लागली. पावसाच्या संकेतामुळे खेड शहर तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक सार्वजनिक मंडळांनी गणरायाची मूर्ती आधीच दोन दिवस आपल्या मंडपामध्ये आणून ठेवली होती. घरगुती गणपतीदेखील अनेक गणेशभक्तांनी मंगळवारी (ता. २६) सायंकाळीच आपापल्या घरी नेले होते. दरवर्षीप्रमाणे अनेकांनी ढोलताशाच्या गजरात प्लास्टिकच्या आच्छादनाने झाकून गणरायाची मूर्ती घरी नेली. सकाळपासून पडणाऱ्या पावसामुळे खेड बाजारपेठेमध्ये तुरळक गर्दी दिसून आली.
