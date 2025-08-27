गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला तळेरेत व्यसनमुक्ती मोहीम
तळेरे ः येथील बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना भेट देऊन व्यसनमुक्तीचा संदेश देताना पदाधिकारी.
गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला
तळेरेत व्यसनमुक्ती मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २७ : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने तळेरे येथे व्यसनमुक्त समाज व अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. ग्रामपंचायत कार्यालय, पोलिस प्रशासन आणि तंबाखू प्रतिबंध अभियान चळवळीच्या प्रणेत्या श्रावणी मदभावे यांच्यावतीने हा उपक्रम पार पडला. भाविकांना कविता आणि संदेशांच्या माध्यमातून ‘व्यसनमुक्त आणि स्वच्छ गणेशोत्सव साजरा करा’ असे आवाहन करण्यात आले.
येथील ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन गुटखा-विक्रीवरील नियम पाळण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी गणपती बाप्पाचे मोदक देऊन जनजागृती करण्यात आली. बसस्थानकातही प्रवाशांना व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यात आला. या कार्यक्रमात चिमुकली स्पर्शिका मदभावे हिने ‘व्यसनमुक्त सिंधुदुर्ग’ ही कविता सादर केली.
श्रावणी मदभावे यांनी गणेशोत्सवातील अंधश्रद्धा व तंबाखू–पानाच्या तबकडीद्वारे पाहुणचाराच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या गणेशोत्सवात तंबाखू पानाऐवजी आरोग्यदायी पाहुणचार करून समृद्ध कोकणाची नवी ओळख निर्माण करा, असे आवाहन त्यांनी केले. तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर यांनी, गेली तेरा वर्षे तळेरे येथे व्यसनमुक्तीचे कार्य सुरू आहे. या मोहिमेस ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांनी एकदिलाने सहकार्य करणे गरजेचे आहे. हे आपल्या समाजासाठी व भावी पिढीसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे सांगितले.
कार्यक्रमाच्या सांगता तळेरे बसस्थानकात करण्यात आली. त्यावेळी ‘जय देव, जय देव, जय मंगलमूर्ती; तंबाखू सोडायची दे आम्हा स्फूर्ती'' अशी विशेष आरती सादर करून व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यात आला. या उपक्रमात सरपंच तळेकर, उपसरपंच रिया चव्हाण, पोलिस अधिकारी चंद्रकांत झोरे, सामाजिक कार्यकर्ते शशांक तळेकर, सौ. मदभावे व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
