पर्यावरणपूरक देखाव्यातून कोकणच्या सौंदर्याची झलक
संगमेश्वर ः येथील खातू कुटुंबीयांच्या घरी बनवलेला पर्यावरणपूरक देखावा.
खातू कुटुंबीयांचा इकोफ्रेंडली कोकण दर्शन
कागदांच्या पुठ्यांचा उपयोग ; संगमेश्वरमधील गणेशोत्सवाचे आकर्षण
संगमेश्वर, ता. २८ ः संगमेश्वर येथील खातू कुटुंबीयांनी पेपर आणि कागदांच्या पुठ्ठ्यापासून पर्यावरणपूरक देखावा तयार केला आहे. त्या देखाव्यात त्यांनी कोकणातील पर्यटनस्थळे दाखवत कोकणी सौंदर्याची देणगी असल्याचे दाखवले आहे. कोकण आणि तेथील निसर्गसौंदर्याची भूरळ सर्वच पर्यटकांना असते. येथील पर्यटनस्थळे सर्वांना माहिती व्हावीत आणि त्यांचा प्रसार व प्रचार व्हावा हा दृष्टिकोन समोर ठेवत अभिषेक खातू आणि कुटुंबीयांनी गेली दोन महिने मेहनत घेत हा पर्यावरणपूरक देखावा बनवला आहे.
संगमेश्वर येथील अभिषेक खातू हे व्यवसायाने छायाचित्रकार आहेत. ते दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचे देखावे साकारतात. त्यांनी यावर्षी बनवलेल्या देखाव्यामधून कोकणातील पर्यटनस्थळे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी संगमेश्वर रेल्वेस्थानक, मार्लेश्वर मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर, छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक अशी विविध स्थळे त्यांनी साकारली आहेत. विशेष बाब म्हणजे त्यांच्या घरातील गणरायाची मूर्ती ही शाडू मातीची आहे. त्यांनी केलेली सजावटही इकोफ्रेंडली आहे. पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक संदेश देणारे देखावे साकारून गणेशोत्सवाद्वारे वेगळा संदेश देण्यावर त्यांचा प्रयत्न आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. त्यासाठी पर्यावरण जपले पाहिजे, असा संदेश या निमित्ताने त्यांनी दिला आहे. हा देखावा तयार करण्यासाठी शशांक खातू, शंकर खातू, शुभम खातू यांचेही महत्त्वाचे योगदान आहे.
कोट
कोकणातील तरुण पिढी नोकरीच्या शोधात मुंबई-पुण्यासारख्या शहराकडे धाव घेते. कोकणातील तरुणांनी गावात राहून येथील पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू केले तर कोकण टुरिस्ट हब होईल, हे गणेशोत्सवातील देखाव्यातून दाखवण्याचा हा प्रयत्न केला आहे. हा देखावा तयार करण्यासाठी २ महिने लागले.
- अभिषेक खातू, संगमेश्वर
