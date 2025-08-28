अणावकर यांचा ज्ञानदीप अखंड तेवत ठेवू
पणदूरः येथील पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालयात तत्कालीन संस्था चेअरमन गुरुवर्य कै. शशिकांत अणाकर सर यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली.
प्रा. संभाजी शिंदेः पणदूर महाविद्यालयात जयंतीनिमित्त अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २८ः पणदूरच्या भूमीत स्वतःला झोकून देऊन कार्य करण्याची उर्मी निर्माण करणारे शशिकांत अणावकर हे निष्कलंक शिक्षक, संस्थापक व शिक्षणमहर्षी होते. त्यांनी प्रज्वलित केलेला हा ज्ञानदीप अखंड तेवत ठेवणे, ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी प्राचार्य डॉ. संभाजी शिंदे यांनी केले.
पणदूर येथील पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालयात तत्कालीन संस्था चेअरमन गुरुवर्य (कै.) शशिकांत अणाकर यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून प्राचार्य डॉ. शिंदे उपस्थित होते. व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रकाश जैतापकर, सचिव डॉ. अरुण गोडकर, संचालक रवींद्र कांदळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रा. राजेंद्र पवार यांनी स्वागत केले. याप्रसंगी अणावकर यांच्या कन्या व दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकादमीच्या संचालिका डॉ. प्रज्ञा प्रभू यांनी आपल्या वडिलांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ महाविद्यालयाला प्रदान केलेल्या डिजिटल स्मार्ट बोर्डचे मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. महाविद्यालयात सुरू होणाऱ्या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्ससाठी लागणारी पुस्तके विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यात आली. श्री. जैतापकर, डॉ. गोडकर, प्रा. स्मिता परब यांनी आपल्या मनोगतातून अणावकर यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा सखोल आढावा घेतला. विद्यार्थी समुहाने विविध भावगीते सादर करून आदरांजली वाहिली.
या महाविद्यालयात इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सुरू व्हावा, हे आपले काही वर्षांपासूनचे स्वप्न होते. (कै.) अणावकर यांचे सुपुत्र तथा दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकादमीचे संचालक प्रा. डॉ. गुरुप्रसाद अणावकर यांनी हे स्वप्न साकार केल्याचे समाधान वाटते, असे डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. धोंडू गावडे यांनी केले. प्रा. श्रुती कोदे यांनी आभार मानले.
