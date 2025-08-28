सावंतवाडी राजवाड्यात गणरायांची प्रतिष्ठापना
सावंतवाडीः राजघराण्याच्या वतीने गणरायांची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. यावेळी उपस्थित खेमसावंत भोसले, शुभदादेवी भोसले, लखमराजे, श्रद्धाराजे, उर्वशीराजे, संदीप बोथीरेड्डी आदी.
सावंतवाडी राजवाड्यात
गणरायांची प्रतिष्ठापना
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ः ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सावंतवाडी संस्थानच्या वतीने दीड दिवसांच्या मंगलमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना देवघरात करण्यात आली. राजघराणे सावंत-भोसले कुटुंबियांकडून गणरायाची आराधना करत जनतेला सुखी, समाधानी, आनंदी ठेव, असे साकडे घालण्यात आले. पुरोहित शरद सोमण यांच्या मंत्रोच्चारात गणरायाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. यानंतर पूजन, आरती, भजन आदी कार्यक्रम पार पडले. राजघराण्याकडून गणरायाला मोदकांसह नैवैद्य अर्पण करण्यात आला. युवराज लखमराजे यांनी गणेशचतुर्थीच्या शुभेच्छा देत गणराया व श्री देव पाटेकराच्या कृपाशिर्वादाने हा उत्सव काळ निर्विघ्नपणे पार पडवा. जनतेच्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात, असे मागणे केले. युवराज्ञी श्रद्धाराजे यांनी गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, राजकन्या उर्वशीराजे भोसले, राजघराण्याचे जावई संदीप बोथीरेड्डी आदींसह गणेशभक्त उपस्थित होते. राजघराण्याचा शेंदूरी रंगाचा गणपती हा विशेष आहे. गणपती नावाशी संबंधित पुराणकथा या लाल रंगाच्या गणपतीमागे असल्याची आख्यायिका आहे. शहरातील चिटणीस, म्हापसेकर, पारकर व माठेवाडा येथील राजश्री तिसरे खेमसावंत यांच्या माठ्यात लाल रंगाचा गणपती आजही पूजला जातो.
