कोकण
डिजिटेक कॉम्प्युटर्सतर्फे कार्यक्रम
- rat२८p१६.jpg-
२५N८७७२०
मंडणगड ः येथील डिजिटेक कॉम्प्युटरतर्फे आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित मंडणगडचे संचालक शशिकांत चोरगे, शरयू चोरगे आणि अन्य.
एमकेसीएल स्थापनादिनानिमित्त
डिजिटेक कॉम्प्युटर्सतर्फे कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २८ ः एमकेसीएलच्या स्थापनादिनानिमित्ताने मंडणगड येथील डिजिटेक कॉम्प्युटर्सतर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला गटविकास अधिकारी खरात, गटशिक्षणाधिकारी मुळे, प्राचार्य हुलगे, बोर्ले, केंद्रप्रमुख देव्हारे, शिगवण यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. याचा मूळ कार्यक्रम पुणे येथे झाला. त्याचे थेट प्रक्षेपण मंडणगड डिजिटेक कॉम्प्युटर्स येथे विद्यार्थ्यांना आणि आलेल्या सर्व मान्यवरांना दाखवण्यात आले. या वेळी डिजिटेक कॉम्प्युटरतर्फे संचालक शशिकांत चोरगे, शरयू चोरगे यांनी सर्वांचे आभार मानले.