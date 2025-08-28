चोरीस गेलेली दुचाकी २४ तासांत हस्तगत
चोरीस गेलेली दुचाकी
२४ तासांत हस्तगत
सावंतवाडी पोलिसांची कारवाईः बेळगावातील एकावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ः येथील श्री देव उपरलकर देवस्थान समोरील रस्त्यावरून चोरीस गेलेली दुचाकी चिक्कोडी (जि. बेळगाव) येथून पोलिसांनी हस्तगत केली. याप्रकरणी सुनील सदाशिव पठाण (वय २६, रा, वड्राळ, ता. चिक्कोडी, जि. बेळगाव, कर्नाटक) याला पोलिसांनी ताब्यात घेत त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला. अवघ्या चोवीस तासांत दुचाकी हस्तगत केल्याने येथील सावंतवाडी पोलिसांचे कौतुक होत आहे.
आरोंदा येथील सीताराम पांडुरंग साळगावकर (बांदा) हे मंगळवारी (ता. २६) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास दुचाकी (एमएच ०७ के ८५१२) उपरलकर देवस्थानसमोर चावीसहित तशीच उभी करून दर्शनासाठी गेले; मात्र पंधरा मिनिटात परत आले असता दुचाकी चोरून नेल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत त्यांनी पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. आंबोली दूरक्षेत्र येथे हवालदार गलोले, काळे, रामदास जाधव, पोलिस नाईक परब यांनी संशयित सुनील पठाण याला या दुचाकी चोरीप्रकरणी ताब्यात घेतले. त्यांचेकडे चौकशी करून सहायक पोलिस निरीक्षक सरदार पाटील, पोलिस हवालदार प्रवीण वालावलकर, पोलिस नाईक परब यांच्या पथकाने चिक्कोडी (बेळगाव) येथे जाऊन गुन्ह्यात चोरीस गेलेली दुचाकी बुधवारी (ता. २७) हस्तगत केली.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर, अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सरदार पाटील, पोलिस हवालदार प्रवीण वालावलकर, संतोष गलोले, रामदास जाधव, दीपक शिंदे, पोलिस नाईक गौरव परब यांच्या पथकाने केली.