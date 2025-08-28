-जिल्हा ज्युनियर अॅथलेटिक्समध्ये बुरंबी विद्यालयाचे सुयश
अॅथलेटिक्समध्ये बुरंबी विद्यालयाचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २८ ः रत्नागिरी जिल्हा ज्युनियर अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेत डेरवण क्रीडानगरीत झाली. या स्पर्धेत बुरंबी पंचक्रोशी शिक्षणसंस्थेच्या विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले. रत्नागिरी जिल्हा वयोगटात १८ वर्ष सांघिक वैयक्तीक गटात श्रावणी खाके (गोळाफेक), रिया गोसावी (१०० मी. धावणे), श्रेया पातेरे (भालाफेक), शर्वरी घोगले (थाळीफेक), अनुष्का दोरकडे (उंच उडी). या विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. श्रावणी जाधव (गोळाफेक), सनी बदड (१०० मी. धावणे), अनुष्का दोरकडे (२०० मी. धावणे). या विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे. या विद्यार्थांची ३९वी महाराष्ट्र राज्य ज्युनियर अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप २०२५ पुणे (बालेवाडी) येथे २ ते ५ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
यश प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संस्थाध्यक्ष राजाराम गर्दे, उपाध्यक्ष शांताराम भुरवणे, उपाध्यक्ष दिलीप मोरे, सरचिटणीस शरद बाईत, खजिनदार महेश जाधव, सचिव ललितकुमार लोटणकर, सर्व संस्था संचालक, मुख्याध्यापक प्रकाश वीरकर, पर्यवेक्षक महावीर साठे यांच्यासह शिक्षक, पालक, ग्रामस्थ यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
