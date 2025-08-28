पीएफ थकविल्याप्रकरणी ठेकेदाराला ''कारणे दाखवा''
पीएफ थकविल्याप्रकरणी
ठेकेदाराला ‘कारणे दाखवा’
प्रांताधिकाऱ्यांचे आदेशः सावंतवाडीतील सफाई कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ः येथील पालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) फंडात गेल्या तीन वर्षांपासून पैसे जमा न केल्याबाबत ठेकेदाराला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश प्रशासक तथा प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी दिले आहेत. येत्या सात दिवसांत समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रशासक निकम यांनी आज मुख्याधिकारी अरविंद नातू यांच्यासह बैठक घेतली. या बैठकीत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी आयोजित बैठकीचा आढावा घेण्यात आला. त्या बैठकीत सफाई कामगारांनी पीएफ फंड थकबाकीबाबत तक्रार केली होती. मात्र, आजच्या बैठकीला संबंधित ठेकेदार अनुपस्थित राहिला. तो नाशिकहून पावसामुळे वेळेत येऊ शकला नाही, असे कारण देण्यात आले.
यावेळी निकम यांनी ठेकेदाराला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश मुख्याधिकारी नातू यांनी दिले आहेत. श्री. निकम यांनी म्हटले आहे की तीन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचा पीएफ फंड जमा न केल्याबद्दल ठेकेदाराला ''कारणे दाखवा'' नोटीस पाठवावी. सात दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करावा. ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांना वेतनाची पावती (सॅलरी स्लिप) देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पगाराची रक्कम स्पष्ट होईल आणि कर्मचाऱ्यांचा संशय दूर होईल. पीएफ फंड भरल्याची खात्री केल्याशिवाय पालिकेने ठेकेदाराला वेतन अदा करू नये. बैठकीस प्रशासकीय अधिकारी वैभव अंधारे, अकाउंटंट बटवाल, आरोग्य निरीक्षक विनोद सावंत, पाणीपुरवठा अभियंता धनंजय देसाई, सुपरवायझर दीपक म्हापसेकर, करनिर्धार अधिकारी शैलेश गवंडे उपस्थित होते.