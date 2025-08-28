:चिपळूण स्थानकातील स्टॉलवर अस्वच्छता
चिपळूण : वालोपे रेल्वेस्थानकाची पाहणी करताना कोकण रेल्वेप्रवासी सल्लागार समितीचे सदस्य सचिन वहाळकर.
चिपळूण स्थानकातील स्टॉलवर अस्वच्छता
सचिन वहाळकरांची भेट : सोयीसुविधांची केली पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः कोकण रेल्वेप्रवासी सल्लागार समितीचे सदस्य सचिन वहाळकर यांनी नुकतेच चिपळूण रेल्वेस्थानकाला भेट दिली आणि स्टॉलधारकांकडून प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सेवासुविधांची पाहणी केली. स्वच्छतेकडे लक्ष न देणाऱ्या स्टॉलबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त करून त्यांना सुधारण्याच्या सूचना केल्या.
गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वेमार्गाने हजारो चाकरमानी चिपळूणला दाखल झाले आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी कोकण रेल्वेने विशेष काळजी घेतली आहे. रेल्वेस्थानकावर तात्पुरत्या स्वरूपाचे स्टॉल लावण्याची परवानगी स्थानिकांना देण्यात आली आहे. तसेच जे कायमस्वरूपी स्टॉलधारक आहेत त्यांनी प्रवाशांना चांगली सेवा द्यावी, अशा सक्त सूचना रेल्वे महामंडळाने केल्या आहेत. महामंडळाच्या या सूचनांचे स्टॉलधारक काटेकोरपणे पालन करतात किंवा नाही, याची पाहणी करण्यासाठी वहाळकर चिपळूणला आले होते. चिपळूण रेल्वेस्थानकावर दोन प्लॅटफॉर्म आहेत. या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर चहा, नाश्ता, पाणी, फळं आणि इतर खाद्यपदार्थांची विक्री केली जाते. काही स्टॉलधारक चहा, वडापाव, समोसे, भजी बनवून ती रेल्वेमध्ये विक्री करतात. खाद्यपदार्थ बनवताना आणि त्याची विक्री करताना स्टॉलधारकांनी स्वच्छतेबाबत रेल्वेच्या नियमांचे आणि सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे असते. चिपळूणमध्ये एका स्टॉलधारकाकडे स्वच्छतेबाबत त्रुटी आढळल्या. त्यांनी या स्टॉलधारकाला सेवेत सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या तसेच रेल्वेस्थानकावर इतर सुविधांचाही त्यांनी आढावा घेतला.
