वालावलला सोमवारी रंगणार ''खेळ पैठणी''

कुडाळः गणेश उत्सवानिमित्त वालावल येथील वालावलकर कुटुंबियांच्या वतीने लीला सदन गावधडवाडी वालावल येथे ‘खेळ पैठणी’ कार्यक्रमाचे आयोजन सोमवारी (ता. १) सायंकाळी ६.३० वाजता केले आहे. ‘सन्मान स्त्री शक्तीचा, सोहळा आनंदाचा खेळू’ या संकल्पनेखाली आयोजित ‘खेळ पैठणी’साठी शुक्रवारपर्यंत (ता. २९) नावनोंदणी करावी. सर्वांनी या सोहळ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ‘वस्त्र वेध’च्या संचालिका योगिता वालावलकर, संतोष वालावलकर यांनी केले आहे.
सिंधुदुर्गनगरीः मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तथा धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष सिंधुदुर्गमार्फत ‘श्री गणेशा आरोग्याचा’ या आरोग्य अभियांनातर्गत जिल्ह्यामध्ये २७ ते ५ सप्टेंबर कालावधीत सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले असल्याची माहिती ‘सीएमआरएफ’चे वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत रुग्णालये, धर्मादाय रुग्णालये, महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय अंतर्गत रुग्णालये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयांतर्गत येणारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांच्यामार्फत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या ठिकाणी आयोजित केली आहेत. शिबिरात मोफत आरोग्य तपासणी, रक्त चाचण्या व इतर तपासण्या होणार आहेत. आजाराचे निदान झाल्यास संबंधित रुग्णास पुढील उपचारासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष तसेच इतर योजनेमार्फत ज्या योजनेच्या निकषात बसतील, त्या योजनेअंतर्गत पुढील उपचाराकरिता मदत करण्यात येईल. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आरोग्य तपासणी करून ‘श्री गणेशा आरोग्य’ मोहिमेचे लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
सिंधुदुर्गनगरीः महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळअंतर्गत नोंदीत जीवित बांधकाम कामगारांना गृहोपयोगी संच वाटपाची प्रक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती सरकारी कामगार अधिकारी रविराज कदम यांनी दिली. गृहोपयोगी संच प्राप्त करून घेण्यासाठी बांधकाम कामगारांनी ऑनलाईन पध्दतीने लिंकवर जाऊन वितरण केंद्र निश्चित करून घ्यावे. प्रत्येक केंद्राची वितरण क्षमता ५०० इतकी असेल. वितरण ३१ ऑक्टोबरपर्यंत (शासकीय सुट्या) वगळून करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार यामध्ये वाढ करण्यात येईल. गृहोपयोगी संच पूर्णपणे विनामूल्य देण्यात येणार आहे. सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन श्री. कदम यांनी केले आहे.
