कोकण
गणेश विसर्जन...
swt2828.jpg
87820
कणकवली : शहरातील जानवली नदीपात्रात गणपती सान्यावर दीड दिवसांच्या गणपतींच्या विसर्जनावेळी आरती करताना गणेशभक्त.
swt2829.jpg
5N87821
कणकवली : जानवली नदीच्या काठावर दीड दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन झाले. (छायाचित्रे : अनिकेत उचले)
