दीड दिवसांच्या गणरायांना बांद्यात भावपूर्ण निरोप
swt294.jpg
87884
बांदाः येथे आरती करून गणरायाला निरोप देताना गणेशभक्त. (छायाचित्रः निलेश मोरजकर)
दीड दिवसांच्या गणरायांना
बांद्यात भावपूर्ण निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २९ः परिसरात बुधवारी (ता.२८) जल्लोषात आगमन झालेल्या श्री गणरायाचे दीड दिवसांनी भक्तिमय वातावरणात विसर्जन करण्यात आले. ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ अशा गजरात गणरायाला निरोप देण्यात आला.
बांदा शहर व परिसरातील ७३२ घरगुती गणपतींचे विसर्जन मोठ्या भक्तिभावाने करण्यात आले. आळवाडी-तेरेखोल नदीपात्रात दिवसभर व रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन मिरवणुका सुरू होत्या. फटाक्यांच्या आतषबाजीत व भजन-कीर्तनांच्या गजरात लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला. सायंकाळी पावसाची रिपरिप सुरू असली तरीही भक्तांच्या उत्साहात कुठेही कमी पडली नाही. पोलिस प्रशासनाने विसर्जनासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.