काजू मंडळ तज्ज्ञ संचालकपदी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनिष दळवी
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २९ : महाराष्ट्र शासनाने काजू फळ उत्पादनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांची तज्ज्ञ संचालक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काजू क्षेत्रातील त्यांच्या अभ्यासू दृष्टिकोन आणि अनुभव लक्षात घेऊन ही निवड केली आहे.
काजू क्षेत्र व उद्योगाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी १६ मे २०२३ ला महाराष्ट्र राज्य काजू विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातीला या मंडळात १२ संचालक व एक सचिव अशी रचना होती. यात काजू उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, सहकारी काजू महासंघ आणि तज्ज्ञ संचालक अशा चार स्वतंत्र श्रेणींतील संचालकांचा समावेश होता.
२२ ऑगस्ट २०२५ ला सुधारणा करून स्वतंत्र संचालकांची संख्या ४ वरून ११ करण्यात आली. त्यानुसार श्री. दळवी यांची तज्ज्ञ संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. काजू मंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे हितसंपादन, काजू प्रक्रिया उद्योगांना चालना, विपणन, संशोधन आणि मूल्यवर्धनाला गती देणे हे आहे.
या मंडळाच्या निर्णयांचा थेट लाभ कोकणातील शेतकरी व उद्योजकांना मिळतो. अनुभवी संचालक म्हणून श्री. दळवी यांची नियुक्ती झाल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा काजू उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यात क्षेत्रात आणखी सक्षम व अग्रेसर राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल विविध स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
