तळेरे येथे ग्रामपंचायतीतर्फे कापडी पिशव्यांचे वाटप

तळेरेः येथे प्लास्टिक बंदी जनजागृती कार्यक्रमांतर्गत कापडी पिशव्या वाटपप्रसंगी ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ.
तळेरे, ता. २९ ः येथील ग्रामपंचायतच्या १५ वा वित्त आयोग योजना तसेच माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत तळेरे बाजारपेठेत प्लास्टिक बंदी जनजागृतीसाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देण्यासाठी बाजारपेठेतील सर्व व्यापाऱ्यांना कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले.
पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर टाळून शाश्वत पर्यायांचा स्वीकार करावा, असे आवाहन ग्रामपंचायतीतर्फे करण्यात आले. या मोहिमेत ग्रामपंचायत पदाधिकारी व अधिकारी यांनी संपूर्ण बाजारपेठेत फेरफटका मारत प्रत्येक व्यापाऱ्याला प्रत्यक्ष भेट देऊन विनंती केली. या उपक्रमास सरपंच हनुमंत तळेकर, उपसरपंच रिया चव्हाण, ग्रामपंचायत अधिकारी राजलक्ष्मी जाधव, सदस्य संदीप घाडी, शैलेश सुर्वे, सुनील बंदिवाडेकर, शर्वरी वायगणकर, पोलीस अधिकारी चंद्रकांत झोरे, पोलीस पाटील चंद्रकांत जाधव (तळेरे), सौ. जंगले (औदुंबर नगर), माजी सरपंच शशांक तळेकर, माजी उपसरपंच दिनेश मुद्रस, तंटामुक्ती अध्यक्ष निलेश सोरप, सामाजिक कार्यकर्ती श्रावणी मदभावे आदी उपस्थित होते. आपल्या गावाचं आणि बाजारपेठेचं आरोग्य व पर्यावरण जपण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळा. कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर करा. ग्रामपंचायतीच्या या मोहिमेला व्यापाऱ्यांनी व नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन यावेळी सरपंच तळेकर यांनी केले.
