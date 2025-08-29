व्यापाऱ्यांना दिलासा
चिपळूणमध्ये पावसाचा जोर ओसरला
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २९ ः गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कोसळणाऱ्या पावसाने चिपळूणवासीयांच्या पोटात धडकी भरवली होती. आता पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे नागरिक व व्यापाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. चाकरमानी आणि गणेशाचे आनंदाने आगमन झाले. गुरूवारी (ता. २८) चिपळूण तालुकावासियांनी श्रावणसरींचा अनुभव घेतला तर बहुतांश पूर्ण दिवस चकचकीत सूर्यप्रकाश पाहायला मिळाला.
चिपळूण आणि पूर हे समीकरण झाले आहे. शहरातून वाहणारी शिवनदी आणि वाशिष्ठी या नद्यांमुळे चिपळुणात काही वर्षे पूर येत आहे; मात्र २०२१ चा महापूर धडकी भरवणारा होता; मात्र, चार वर्षांनंतर ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर २० ऑगस्टला चिपळूण शहराला वाशिष्ठी व शिवनदीच्या पाण्याचा वेढा पडला. सुदैवाने, बाजारपेठेतील दुकानांमध्ये पाणी शिरले नाही शिवाय प्रशासन वेळीच अलर्ट राहिल्याने मोठा धोका टळला. यावर्षी पावसाची सरासरी कमी झाली होती. आता सरासरी ८० टक्के पाऊस झाला आहे. चिपळूणमध्ये आत्तापर्यंत ३ हजार ७०२ मि.मी. म्हणजेच ९७ टक्के पाऊस झाला आहे.
आज दिवसभर सूर्यप्रकाश होता तर अधूनमधून ऊन-पावसाचा खेळही सुरू होता. त्यामुळे अतिवृष्टीमध्ये सापडलेल्या चिपळूणवासियांना दिलासा मिळाला.
