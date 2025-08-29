-मनोज जरांगेंच्या पाठीशी खंबीर उभे रहा
जरांगे यांच्या पाठीशी खंबीर उभे रहा
संदीप सावंत ः आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २९ ः मनोज जरांगे यांच्या सारखा एक सामान्य शेतकरी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता वंचित समाजाच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढतो आहे. आता आपली जबाबदारी आहे. एकत्र या, वज्रमूठ तयार करा आणि जरांगे यांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहा. आपल्या पुढच्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित करायचे असेल तर हीच संधी आहे, असे आवाहन अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष संदीप सावंत यांनी केले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत सावंत म्हणाले, काही संकुचित बुद्धीचे लोक सोशल मीडियावर मनोज जरांगे यांची बदनामी करत आहेत. लाखो मराठे आज न्यायासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. हे आंदोलन फक्त मराठा समाजापुरते नाही तर मुस्लिम, ख्रिश्चन, ब्राह्मण आणि इतर वंचित घटकांसाठी आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगाराच्या संधींसाठी हा लढा सुरू आहे. हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे आंदोलन नसून सर्व वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठीची एक चळवळ आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात लाखो कुटुंबे घरदार सोडून रस्त्यावर आली आहेत, त्यांचा आदर्श घ्या आणि बेधडक या आंदोलनात सामील व्हा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा सक्रिय पाठिंबा असल्याचे जाहीर करत सावंत म्हणाले, यापुढे जरांगे यांना रोखण्याचा किंवा आंदोलनाला दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो सहन केला जाणार नाही. आम्ही फक्त शिंगावर घेणार नाही तर मैदानात धूळ चारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.