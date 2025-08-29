देवगड किनारीपट्टी भागाला मुसळधार पावसाने झोडपले
देवगड किनारीपट्टी भागाला
मुसळधार पावसाने झोडपले
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २९ : तालुक्याच्या किनारी भागाला पावसाने झोडपून काढले. ऐन गणेशोत्सवात पावसाची संततधार असल्याने गणेश भक्तांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. तालुक्याच्या विविध भागात पावसाच्या सरी बरसल्या. त्यामुळे गणेश भक्त अस्वस्थ होते.
मध्यंतरी धुवाँधार बरसल्यानंतर पावसाने विश्रांती घेतली होती. अधूनमधून पावसाच्या हलक्या सरी पडत होत्या. कडक उन्हाने वातावरणातील उष्णतेत मोठी वाढ झाली होती. मात्र पावसाने किनारी भागात पुन्हा जोर धरला आहे. पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या. सध्या गणेशोत्सव असल्याने घरोघरी उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र पावसाने अडचणी वाढल्या होत्या.
ग्रामीण भागात सध्या आरत्या, भजने सुरू आहेत. चाकरमान्यांचे आगमन झाले आहे. सर्वत्र उत्साही वातावरण असताना आनंदावर पावसाने विरजण टाकले आहे. आता दोन दिवसांनी गौरीचा सण येईल. अशावेळी माहेरवाशिणी आपल्या गावी जाताना पावसाने अडचणीचे ठरु शकते. सध्यातरी किनारी भागात पाऊस आहे. त्यामुळे गणेश भक्त चिंतेत आहेत.
