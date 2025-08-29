सावर्डे बाजारपेठेतील दुकानात घुसली आरामबस
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २९ : मुंबई-गोवा महामार्गावरील सावर्डे बाजारपेठ बसस्थानक परिसरात शुक्रवारी पहाटे खासगी बसचा अपघात झाला. पहाटे सव्वाचारच्या सुमारास चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने दुभाजक आोलांडून महामार्गावरील विजेचे खांब तोडत बस थेट बाजारातील एका दुकानात घुसली. नागरिकांची वर्दळ नसल्याने सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही.
घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरीहून मुंबईकडे निघालेली आराम बसचालक इतोरी लुइस परेरा (रा. वेंगुर्ला) याचे सावर्डे बाजारपेठेत आरामबसवरील नियंत्रण सुटले. त्याने उजव्या बाजूस असलेल्या डिव्हायडरला धडक देऊन विजेच्या खांबाला धडक देत बसस्टॉप शेडचेही नुकसान केले. त्यानंतर ही बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानात घुसली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी धावपळ उडाली. घटनेनंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. स्थानिकांच्या मदतीने बस बाजूला करण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली. बस व दुकानाचे मोठे नुकसान झाले असले तरी सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. बसस्टॉपसह विजेचे खांब व दुकानाचे नुकसान केल्याप्रकरणी चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सावर्डे पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
