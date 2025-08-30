फिनोलेक्स अॅकॅडमीमध्ये रस्ता सुरक्षा चर्चासत्र
‘फिनोलेक्स’मध्ये रस्तासुरक्षा चर्चासत्र
विधी सेवा प्राधिकरण, उपप्रादेशिक परिवहनतर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : फिनोलेक्स अॅकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने विधी साक्षरता शिबिर आयोजित करण्यात आले. या अंतर्गत वाहतूक नियम व रस्तेसुरक्षा तसेच नालसा हेल्पलाईन नंबर १५१०० व नालसा पोर्टल याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यात आली.
प्राचार्य डॉ. कौशल प्रसाद यांनी रस्तासुरक्षा विषयक जाणीव जागृतीचे महत्व स्प्ष्ट केले. या वेळी उपविभागीय परिवहन कार्यालयातर्फे मोटारवाहन निरीक्षक हृषिकेश कोराणे, साहाय्यक मोटारवाहन निरीक्षक जयंत गुरव, मोहसीन आवटी उपस्थित होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश राजेंद्र पाटील उपस्थित होते.
हृषिकेश कोराणे, जयंत गुरव यांनी व्हिडिओद्वारे तसेच आपल्या खुमासदार शैलीमध्ये रस्तासुरक्षेविषयी माहिती दिली. रस्तासुरक्षा, रस्तावाहतूक, रस्तासुरक्षेच्या नियम व नियमांबद्दल सामाजिक जागरूकता, रस्त्यावरील चिन्हांचा अर्थ, हेल्मेट वापरणे किती आवश्यक आहे या विषयी सविस्तर माहिती दिली. सद्यःस्थितीतील वाढत्या अपघात संख्येत, सदर कार्यक्रम हा अतिशय महत्वपूर्ण व जीवनरक्षक असा होता. या कार्यक्रमाला १५६ विद्यार्थी व प्राध्यापक उपस्थित होते.
न्यायाधीश राजेंद्र पाटील यांनी रस्तासुरक्षेविषयी स्वतःचे निरनिराळे अनुभव सांगून विद्यार्थ्यांनी वाहन चालवताना गांभीर्य बाळगणे किती आवश्यक आहे, हे उत्तमरीत्या स्पष्ट केले तसेच त्यांनी नालसा हेल्पलाईन नंबर व नालसा पोर्टल यांची सर्वसामान्य नागरिकांसाठीची मोफत कायदेविषयक साहाय्य या दृष्टिकोनातून उपयुक्तता याबद्दल जागृती निर्माण केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.