शेतकरी अपघात विम्यातून ७० लाख अनुदान
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७० प्रस्ताव मंजूर; ३६ जण ठरले लाभार्थी
नंदकुमार आयरेः सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३०ः गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा सुरक्षा सानुग्रह योजना शेतकरी कुटुंबासाठी वरदान ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात २०२४-२५ मध्ये ७० प्रस्ताव मंजूर केले असून आतापर्यंत ३६ लाभार्थ्यांना ७० लाखांचे अनुदान देण्यात आले आहे. यात ३४ मृत्यू झालेल्या आणि २ अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
शेतात काम करीत असताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का लागणे आदींसह नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ता अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये बऱ्याच वेळा शेतकऱ्याचा मृत्यू होतो किंवा तसेच अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा परिस्थितीत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक लाभ देण्यासाठी गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात २०२४-२५ मध्ये एकूण १११ प्रस्ताव कृषी विभागाकडे आले होते. यापैकी ७० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यात ६८ जणांचा मृत्यू व २ शेतकऱ्यांना अपंगत्व आलेले आहे. या लाभार्थ्यांना आतापर्यंत ७० लाख रुपये सानुग्रह अनुदानाचे वाटप केले आहे.
गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा सुरक्षा सानुग्रह योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ७० प्रस्ताव मंजूर असून त्यापैकी ३४ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी २ लाख याप्रमाणे ६८ लाख तर २ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १ लाख असे एकूण ७० लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. उर्वरित ३४ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी ६८ लाखांची मागणी शासनाकडे कली आहे.
चौकट
यांना मिळतो लाभ
शेती करताना शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू होतो. अंगावर वीज पडून मृत्यू होणे, नैसर्गिक आपत्ती, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, वाहन अपघात, रस्त्यावरील अपघात, विजेच्या धक्क्याने मृत्यू अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकऱ्याला अपंगत्व किंवा मृत्यू ओढवला जातो. यात शेतकरी कुटुंबाचा आधार जातो. अशावेळी मृत शेतकऱ्याच्या वारसांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
चौकट
शेतकऱ्यांसाठी वरदान
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध कारणांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे अपघात होऊन मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये कुटुंबातील कमविणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास अशा कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येते. अशा कुटुंबाला गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा सुरक्षा अनुग्रह योजना आधार ठरली आहे. २०२४-२५ मध्ये विविध घटनांमध्ये अपघात झालेल्या कुटुंबांना जिल्हा प्रशासनाकडून या योजनेचा लाभ देऊन त्यांचे कुटुंब सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. ही योजना शेतकरी कुटुंबासाठी वरदान ठरली आहे.
कोट
गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा सुरक्षा सानुग्रह योजनेअंतर्गत मंजूर ७० प्रस्तावांपैकी ३६ लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना निधी प्राप्त होताच लाभ दिला जाणार आहे.
- कृषी विभाग, सिंधुदुर्ग
