दुर्बिणीद्वारे गर्भाशय ट्युमरची सावंतवाडीत यशस्वी शस्त्रक्रिया
डॉ. राजेश नवांगुळ
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० : येथील यशराज मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत दुर्बिणीद्वारे गर्भाशयाच्या ट्युमरची गाठ काढण्याची पहिली यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडली. ही शस्त्रक्रिया डॉ. राजेश नवांगुळ आणि त्यांच्या गटाकडून करण्यात आली. महात्मा फुले आरोग्य योजनेतील ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारची पहिलीच लॅप्रोस्कोपी शस्त्रकिया असल्याचा दावा रुग्णालयाने केला आहे. ही शस्त्रक्रिया तब्बल तीन तास चालली.
डॉक्टरांच्या पथकाने अथक प्रयत्नांनी १६ सेंटीमीटरची ट्युमरची गाठ यशस्वीरित्या बाहेर काढली. शस्त्रक्रियेनंतर संबंधित रुग्ण सुखरुप आहे. इतर ठिकाणी गाठीसह पूर्ण गर्भाशय काढून टाकण्याचा सल्ला दिला गेला होता; मात्र डॉ. नवांगुळ यांनी दुर्बिणीद्वारे ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी करून दाखविली. तसेच रुग्णाचे गर्भाशय वाचवून गरोदरपणाची संधी उपलब्ध झाली आहे. यशराज हॉस्पिटलमध्ये नुकतीच महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे गोरगरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खासगी रुग्णालयात अशा शस्त्रक्रियेसाठी साधारणपणे ८० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो; मात्र या योजनेमुळे ही शस्त्रक्रिया मोफत झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील रुग्णांना अशा शस्त्रक्रियेसाठी मुंबई किंवा पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही, असा विश्वास रुग्णालयाच्या प्रशासनाच्यावतीने डॉ. नवांगुळ यांनी व्यक्त केला. यासाठी त्यांना त्यांच्या गटाने आणि भूलतज्ज्ञ डॉ. मुक्तानंद गवंडळकर यांनी सहकार्य केले.
