सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घ्या
बांदाः आर्थिक समावेशन व री-केवायसी शिबिरात लाभार्थ्यांना धनादेश देताना बँक अधिकारी.
संदीप कुमारः बांद्यात आर्थिक समावेशन, री-केवायसी शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३०ः समाजातील सर्व घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सर्व बँका पूर्ण सहकार्य करतील. नागरिकांनी सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक संदीप कुमार यांनी बांदा केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावरील आर्थिक समावेशन व री-केवायसी शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. रत्नागिरी झोनच्या वतीने बांदा (ता. सावंतवाडी) व कासार्डे (ता. कणकवली) येथे ग्रामपंचायत स्तरावर फायनान्शियल इन्क्लुजन (एफआय) सॅच्युरेशन व री-केवायसी शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरास प्रमुख अतिथी संदीप कुमार, प्रमोदकुमार द्विवेदी (सी.जी.एम. बॅंक ऑफ इंडिया), नरेंद्र देवरे (झोनल मॅनेजर, बँक ऑफ इंडिया), विशाल सक्सेना (जीएम, एसबीआय), दया शंकर (डीजीएम, एसबीआय), अमित चौधरी (आरएम, एसबीआय), सागर नाईक (झोनल मॅनेजर, बँक ऑफ महाराष्ट्र), प्रमोद गावडे (सीईओ, एसडीसीसी), अरुण बाबू (एलडीओ, रिझर्व्ह बँक), दीपाली माळी (डीडीएम, नाबार्ड) व ऋषिकेश गावडे (लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर, सिंधुदुर्ग) आदींची उपस्थिती लाभली. शिबिरास ५३० हून अधिक ग्रामस्थांनी उपस्थिती दर्शविली.
द्विवेदी यांनी विविध सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समावेशन, रुपे कार्ड व कृषी योजनांची माहिती दिली. देवरे यांनी मान्यवरांचे स्वागत करून शिबिराच्या उद्देशाची माहिती दिली. कार्यक्रमादरम्यान सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभार्थ्यांना धनादेशांचे वितरण करण्यात आले. तसेच आरसेटी उमेदवारांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. ऋषिकेश गावडे यांनी आभार मानले. या शिबिराद्वारे बँक ऑफ इंडिया रत्नागिरी झोनच्या टीमने आर्थिक समावेशनाविषयी जागृती केली. री-केवायसी, सायबर फसवणूक प्रतिबंध, नामनिर्देशन नोंदणी तसेच न वटलेली ठेव या विषयांवर माहिती देण्यात आली. बॅनर, पत्रके व स्टँडीजच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली.
