शिकारीसाठी शस्त्र बाळगणारे दोघे पोलिसांच्या ताब्यात
बंदूक, काडतूससह दोघांना पकडले
विघ्रवलीत पोलिस गस्तीपथकाची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. ३० : देवरूख ते सोनवडे रस्त्यावर विघ्रवली एसटी थांबादरम्यान शिकारीसाठी फिरणाऱ्या दोघांना पोलिसांच्या गस्ती पथकाने अटक केली. त्यांच्याकडून बंदूक आणि जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले आहे.
प्रीतेश प्रतिपाल आडाव (वय २६, रा. कांजीवरा, देवरूख) आणि साहिल संतोष कदम (वय १९, रा. ओझरे बौद्धवाडी) अशी अटक केलेल्या संशयित तरुणांची नावे आहेत. हेडकॉन्स्टेबल अभिषेक वेलणकर आणि सचिन कामेरकर हे शुक्रवारी (ता. २९) रात्री देवरूख ते सोनवडे रस्त्यावर गस्त घालत होते. विघ्रवली एसटी बसथांब्याजवळ दोन व्यक्ती दुचाकीवरून डोक्याला बॅटरी लावून फिरताना आढळले. त्या दुचाकी चालकांची पोलिसांनी चौकशी केली असता योग्य उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे त्या दोघांवरील संशय बळावला. अधिक चौकशी केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाजवळ जिवंत काडतूस आणि बंदूक सापडली. ते तरुण वन्यप्राण्यांची शिकार करण्याच्या उद्देशाने फिरत असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले. या कारवाईत दुचाकीसह गावठी बंदूक, जिवंत काडतूस, बॅटरी जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक झावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या कारवाईत पोलिस कॉन्स्टेबल मसुरकर आणि पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सचिन पवार यांनी साह्य केले.
