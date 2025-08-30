-तळसरमध्ये विहिरीत बुडून तरुणाचा मृत्यू
महेश कदम
गणेशोत्सवासाठी गावी आलेल्या
तरुणाचा विहिरीत बुडून मृत्यू
तळसरमधील घटना ; गावावर शोककळा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३० ः तालुक्यातील तळसर-कदमवाडी येथे पोहण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा विहिरीत बुडून मृत्यू झाला. महेश विष्णू कदम (३५) असे या तरुणाचे नाव आहे. शुक्रवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास ही घटना घडली. महेश हा गणेशोत्सवासाठी दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईहून गावी आला होता. त्याच्या पश्चात आई, वडील व दोन भाऊ असा परिवार आहे.
गणपतीसाठी गावी आलेला महेश कदम व त्याचे आई-वडील शुक्रवारी (ता. २९) तळसर येथे घरासमोरील अंगणात गप्पा मारत बसले होते. त्यावेळी वाडीतील मुले हनुमान मंदिराजवळ होती. त्यातील काही मुलांनी महेशला बोलावले. त्यानंतर ही मुले पोहण्यासाठी विहिरीकडे गेली. पोहताना महेशने दोन ते तीनवेळा पाण्यात उडी मारली; मात्र त्याला वर येता आले नाही. या घटनेची माहिती मिळताच त्याचा भाऊ योगेश कदम याने तत्काळ विहिरीकडे धाव घेतली. विहीर खोल असल्याने त्वरित त्याचा ठावठिकाणा लागला नाही. त्यानंतर गळ टाकून त्याला बाहेर काढण्यात आले. या घटनेत महेशचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. महेश कदम याचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण तळसर येथे झाले होते. माध्यमिक शिक्षणानंतर त्याने नोकरीच्या निमित्ताने मुंबईकडे धाव घेतली. गेल्या आठ वर्षापासून तो बेलापूर येथील एका हॉटेलमध्ये आचारी म्हणून नोकरीस होता. त्याच्या पश्चात आई, वडील, भाऊ वैभव कदम (सैनिक) व योगेश कदम (शेतकरी) असा परिवार आहे. या घटनेची माहिती शिरगाव पोलिसांना देण्यात देण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह विच्छेदनासाठी शिरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आला. गणेशोत्सव कालावधीत ही घटना घडल्याने तळसर पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी शिरगाव पोलिस अधिक तपास करत आहे.
