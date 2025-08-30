''सहज''तर्फे तुळसुलीत रिशा सावंतचा सत्कार
swt3017.jpg
88242
तुळसुलीः रिशाचा सावंत हिचा सत्कार करताना स्वप्ना भिडे व इतर मान्यवर.
‘सहज’तर्फे तुळसुलीत
रिशा सावंतचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ३० : मूळ बांदा येथील व सध्या अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेली रिशा सावंत ही मानसिक आजारात अडकलेल्यांना या आजारातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शकाची भूमिका निभावत आहे. यासाठी ती अमेरिकेत स्वयंसेवी काम करत असून, तिच्या या कार्याबाबत तिचा सहज ट्रस्टच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
तुळसुली (ता. कुडाळ) येथील लिंगेश्वर हायस्कूल येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी रिशाने जीवनपट विद्यार्थ्यांसमोर मांडताना, माझ्या आजोबांना व्यसनाने ग्रासले होते. तेव्हा वेळीच मदत न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे समाजात काम करण्याचा निर्णय घेतला, असे तिने सांगितले. यावेळी सहज ट्रस्टच्या सचिव स्वप्ना भिडे यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन तिला गौरविण्यात आले. यावेळी उपस्थित मुलींनी रिशासोबत मुलाखतीच्या माध्यमातून संवाद साधला.
