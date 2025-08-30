तरुणाचा मृतदेह सापडला
‘त्या’ तरुणाचा मृतदेह सापडला
गोसावी वाडीतील घटना ; पुराच्या पाण्यात गेला होता वाहून
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ३० ः वहाळाला अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या तरुणाचा मृतदेह आज सकाळी नऊ वाजता मुचकुंदी नदीच्या मुखाजवळ झुडपात अडकलेला सापडला.
तालुक्यातील प्रभानवल्ली येथील गोसावी वाडीतील केतन श्रीपत खेगडे (वय ३८, रा. मुंबई) व त्याचा चुलत भाऊ मिलिंद विजय खेगडे (२८, रा. मुंबई) हे दोघेही गणेशोत्सवासाठी प्रभानवल्ली येथील आपल्या गावी आले होते. शुक्रवारी (ता.२९) हे दोघेही सकाळी साडेनऊ वाजता गोसावी वाडीच्या वरच्या बाजूला जंगलामध्ये असलेल्या शिदोबा मंदिरात देवदर्शनासाठी शिदोबाच्या वहाळातून चालत गेले होते. या दोघांनी शिदोबा मंदिरात देवदर्शन घेऊन त्या ठिकाणी दहा ते पंधरा मिनिटे थांबले होते. यादरम्यान पाऊस वाढल्याने शिदोबाच्या वहाळातून घरी निघण्याचा निर्णय घेतला. वहाळाला पाणी वाढले होते. या पाण्यातून केतन खेगडे व त्याचा चुलत भाऊ मिलिंद विजय खेगडे हे चालत घरी येत असताना पाण्याच्या प्रवाहाच्या जोरामुळे केतन आणि मिलिंद या दोघांचे एकमेकांचे हात सुटल्याने हे दोघेही वाहत जात असताना मिलिंद खेगडे हा रघुनाथ गोसावी यांच्या बांधाला पकडून पाण्यातून बाहेर आला तर केतन खेगडे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला. शुक्रवारी दिवसभर याचा शोध घेण्यासाठी पोलिस, पोलिसपाटील, सरपंच आणि ग्रामस्थ प्रयत्न करत होते. दरम्यान, आज सकाळी प्रभानवली गावाच्या मुचकुंदी नदीच्या मुखाजवळ केतन श्रीपत खेगडे (वय ३८) याचा मृतदेह झुडुपात आढळून आला.
