चौकुळ म्हाराठी शाळेचा वर्धापन दिन उत्साहात
चौकुळः शाळेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यास उपस्थित मान्यवर व विद्यार्थी.
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३१ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा क्र. ४ चौकुळ-म्हाराठी विद्यालयाचा वर्धापन दिन व माजी विद्यार्थी मेळावा उत्साहात वातावरणात पार पडला. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून सरपंच गुलाबराव गावडे, केंद्रप्रमुख भावना गावडे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सायली गावडे, पोलिसपाटील रवींद्र गावडे, रमेश गावडे, नामदेव गावडे उपस्थित होते.
कार्यक्रमात माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शालेय आठवणींना उजाळा देत शाळेबद्दल मनोगते व्यक्त केली. सरपंच गावडे यांनी शिक्षणाविषयी असलेले आपले प्रेम व्यक्त करून, शाळेसाठी तत्काळ एक हजार रुपये रोख मदत, शौचालय बांधकामासाठी ५० हजार तसेच एक कपाट भेट देण्याची घोषणा केली. केंद्रप्रमुख भावना गावडे यांनी मार्गदर्शन केले. सुत्रसंचालन नारायण गावडे यांनी केले. मुख्याध्यापक जावेद तांबोळी यांनी प्रास्ताविक केले. विद्यार्थी अथर्व गावडे याने आभार मानले.
