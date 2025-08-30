कलंबिस्त हायस्कूलमध्ये ''दत्तक'' योजना
swt3020.jpg
88256
कलंबिस्त : शाळेसाठी फॅन भेट देताना १९९२-९३ च्या दहावीच्या बॅचचे विद्यार्थी.
कलंबिस्त हायस्कूलमध्ये ‘दत्तक’ योजना
माजी विद्यार्थ्यांचा पुढाकार; उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० : कलंबिस्त हायस्कूलमधील १९९२-९३ च्या दहावीच्या बॅचमधील माजी विद्यार्थ्यांनी ‘पदवी ते उच्च शिक्षण विद्यार्थी दत्तक योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत आर्थिक परिस्थितीमुळे पुढील शिक्षण घेणे अवघड असलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना दत्तक घेऊन त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
याबाबत कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे जिल्हा सचिव, माजी विद्यार्थी ॲड. संतोष सावंत यांनी माहिती दिली. या बॅचमधील अनेक माजी विद्यार्थी आज विविध शहरांमध्ये मोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून कलंबिस्त पंचक्रोशीतील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी मदत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात माजी विद्यार्थी बॅचच्या वतीने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करत, दहावीच्या परीक्षेत मराठी विषयात सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या व शाळेतून प्रथम तीन क्रमांक मिळविणाऱ्या चार विद्यार्थिनींचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये तनीषा ठाकर, श्रावणी सावंत, मानसी सावंत आणि मराठीत सर्वाधिक गुण मिळवणारी हर्षा राऊळ यांचा समावेश होता. मुख्याध्यापक अभिजित जाधव यांच्या हस्ते रोख रक्कम व भेटवस्तू देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. मुख्याध्यापक जाधव यांनी माजी विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. या उपक्रमामुळे गावाच्या शैक्षणिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेला दोन पंख्यांचीही भेट दिली. वरिष्ठ लिपिक विष्णू पास्ते यांच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमास काशिनाथ महडगूत, रवींद्र जंगम, रवी कमल सावंत, अर्चना सावंत आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.