कळंबा गॅस स्फोटातील वृद्धाचा मृत्यू
चिमुकल्यांनी गमावले आईसह आजोबा
कोल्हापूरच्या गॅस स्फोटाची जखम : ः संगमेश्वरमधील शिवणे-गवळवाडीवर शोककळा
कळंबा, ता. ३० ः कोल्हापुरातील कळंबा कारागृह परिसरातील मनोरमा कॉलनीतील घरगुती गॅसच्या भीषण स्फोटात गंभीर जखमी झालेल्या अनंत भोजणे (वय ६०) यांचा शनिवारी सकाळी उपचारादरम्यान सीपीआर रुग्णालयात मृत्यू झाला. भोजने कुटुंबातील दोन चिमुकल्यांनी आईपाठोपाठ आजोबाही गमावले.
स्फोटात अनंत भोजणे यांची सून शीतल अमर भोजणे यांचा सोमवारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या घटनेतील मृतांची संख्या दोन झाली आहे. या दुर्घटनेत प्रज्वल अमर भोजणे (वय ५), इशिका अमर भोजणे (वय ३) हे बहीण-भाऊ गंभीर जखमी असून सीपीआरमध्ये त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. या दुर्घटनेप्रकरणी जुना राजवाडा पोलिसांनी गॅस जोडणी जोडणाऱ्या कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेतले आहेत. याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. फॉरेन्सिक लॅबकडून अद्याप चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
सोमवारी (ता. २५) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घरगुती गॅसचा भीषण स्फोट झाला होता. भूमिगत गॅस वाहिनीमधून भोजणे यांच्या घरी गॅस पाईप जोडण्याचे काम सुरू केले होते. या पाईपमधून अचानक गॅस गळती झाल्यामुळे स्फोट झाल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान गॅस स्फोटाची घटना नेमकी कशामुळे घडली याचा तपास जुना राजवाडा पोलिस करत असून ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांचे अशा बारा जणांचे जबाब नोंदवले आहेत.
दरम्यान, संगमेश्वर तालुक्यातील शिवणे-गवळवाडी येथील ग्रामस्थांनी कोल्हापुरात धाव घेतली. स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांकडे कुटुंबाची विचारपूस करत ग्रामपंचायतीमार्फत सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासनही दिले आहे. ऐन गणेशोत्सवात ही घटना घडल्यामुळे सर्वानाच धक्का बसला आहे.
गॅस स्फोटाचे नेमके कारण काय
मनोरमा कॉलनीमध्ये घरगुती गॅस स्फोटामध्ये उपचारादरम्यान सून व सासर्यांचा मृत्यू झाला असून गंभीर जखमी झालेले दोन चिमुकले अद्याप उपचार घेत आहेत.गॅस स्फोटाचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिसांनी फॉरेन्सिक पथक व अग्निशामक दल यांच्याकडून माहिती घेण्याचे काम सुरू केले असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच गॅस स्पोटाचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
