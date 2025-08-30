शामराव पतसंस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह ५ जणांना अटक
आर्थिक घोटाळा प्रकरण
शामराव पतसंस्था अध्यक्षांसह पाच जण अटक
आर्थिक गुन्हे शाखेची कारवाई ; ३ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ३० : भरणे येथील शामराव नागरी सहकारी पतसंस्थेत सुमारे ४ कोटी २२ लाख ८१ हजार २१ रुपयांच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या १६ संशयितांपैकी ५ जणांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. त्यामध्ये पतसंस्थेच्या अध्यक्षांसह आजी-माजी उपाध्यक्षांचाही समावेश आहे.
पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयितांमध्ये पतसंस्थेचे अध्यक्ष दत्ताराम बाळा बैकर, उपाध्यक्ष सुधाकर रामभाऊ शिंदे, माजी उपाध्यक्ष शशिकांत नथुराम शिंदे, माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिया योगेश सुतार आणि सुभाष भिकू शिंदे या पाच जणांचा समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
आज या संशयितांना येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांना ३ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. पतसंस्थेच्या मुदत संपलेल्या ठेवी पावतीवरील रक्कम काढण्यासाठी काहीजण गेले असता त्यांना पैसे दिले नाहीत. ठेवीदारांनी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि ठेवी मिळत नसल्याचे सांगितले. तेव्हा पदाधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षण सुरु असल्याचे सांगून बोळवण केली होती. ठेवीदारांनी येथील साहाय्यक निबंधक कार्यालयात धाव घेऊन सप्टेंबर २०२४ मध्ये तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पतसंस्थेचे १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीचे लेखापरीक्षण केले असता ३ कोटी ७९ लाख ६० हजार ६०९ रुपयांचा अपहार झाल्याचे आढळले. तसेच ठेवीदारांची बनावट मुदत ठेव पावत्या छापून ४३ लाख २० हजार ४१२ रुपयांची फसवणूक केल्याचेही पुढे आले. या प्रकरणी पोलिसांनी पतसंस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह दत्ताराम धुमक, बाबाराम केशव तळेकर, दीपक केशव शिगवण, सुरेश कृष्णा पडयाळ, सखाराम सोनू सकपाळ, तुकाराम रामू साबळे, तेजा राजाराम बैकर, रेवती चंद्रकांत खातु, मुरलीधर दत्तात्रय बुरटे, अभिजित रमेश नलावडे व रूपेश चंद्रकांत गोवळकर यासह अन्य संशयितांवर गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा अधिक तपास खेड पोलिस करीत आहेत.
