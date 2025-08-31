शेटकरवाडीची तरुणाई आरती, भजनांत दंग
पिंगुळीः शेटकरवाडी येथे गेली कित्येक वर्षे घरोघरी जाऊन गणरायांची आरती केली जाते. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
शेटकरवाडीची तरुणाई
आरती, भजनांत दंग
पिंगुळीत परंपरेचे जतनः गणरायाच्या सेवेचा घराघरात जागर
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३१ः तालुक्यातील पिंगुळी शेटकरवाडी येथे गेले कित्येक वर्षे घरोघरी जाऊन भजन, आरतीची जोपासना केली जाते. हे आरतीप्रेमी गणेशभक्त श्रींच्या आरती व भजनात दंग झालेले दिसून येत आहेत.
निसर्गाने नटलेला कोकण आपल्या विविध वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहे. भाद्रपद चतुर्थीला श्री गणरायांचे घरोघरी भक्तिमय वातावरणात आगमन झाले. कोकणात श्री गणेश चतुर्थी सण मोठ्या भक्तिमय वातावरणात साजरा केला जातो. सिंधुदुर्ग जिल्हा कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, धार्मिक आदी विविधतेने नटलेला आहे. भजन कला व दशावतार ही जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये आहेत. जिल्ह्यात अशी अनेक गावे आहेत, जी गावे आजही आपल्या विविध वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहेत. यामध्ये कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी गाव आहे. पिंगुळी गावाला सांस्कृतिक चळवळीचे माहेरघर म्हणून संबोधले जाते. ठाकर समाजाची लोककला याच गावातील आहे. गावातील ही लोककला संपूर्ण जगासमोर विकसित होत असतानाच भजन, आरती यांसारख्या विविध कला अनेक वर्षे येथील गणेशभक्तांनी जोपासल्या आहेत.
शेटकरवाडी ही पिंगुळी गावातील मोठी वाडी म्हणून ओळखली जाते. या वाडीमध्ये सुमारे ९० ते ९५ घरांमध्ये गणरायांची दरवर्षी प्रतिष्ठापना करण्यात येते. प्रत्येक घरामध्ये श्री गणेशाचे वास्तव्य हे दीड ते अकरा दिवसापर्यंत असते. विशेष म्हणजे, अकरा दिवसांचे गणपती मोठ्या प्रमाणात या वाडीमध्ये असतात. वाडीतील प्रत्येक गणरायासमोर आरती सादर करण्याची अनोखी प्रथा शेटवाडीतील गणेशभक्तांनी आजही जपली आहे. रात्री साडेआठच्या दरम्यान आरतीला सुरुवात होऊन मध्यरात्री एक ते दीड वाजेपर्यंत आरती केल्या जातात. हे भजन व आरतीप्रेमी सध्या श्रीगणेशाच्या भक्तिरसात तल्लीन झालेले दिसून येत आहेत.
